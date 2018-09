Singen mit den Söhnen

Begeisterndes Auftaktkonzert der Jazz- und Bluestage in der Stadthalle

+ Abschied mit Stil: Zum Schluss sang die „Bestager Boyband“ gemeinsam. - Fotos: Haubrock-Kriedel

Verden - Von Antje Haubrock-Kriedel. Besser hätten die 20. Jazz- und Bluestage nicht beginnen können. Die Söhne Hamburgs sorgten in der ausverkauften Stadthalle für einen zündenden Auftakt. Die drei „Männer in besten Jahren“, Stefan Gwildis, Joja Wendt und Rolf Claussen, brachten ihr Publikum bereits vom ersten Ton an in beste Stimmung. Das Trio sprühte nur so vor Energie. Sein vielseitiges Programm hatte es mit einer ordentlichen Prise trockenem norddeutschen Humor gewürzt. Das kam prima an, in der Stadthalle herrschte Partystimmung.