„Sing‘ mit!“: Chor des MDG stellt sich vor

Von: Katrin Köster

Teilen

Sie singen nicht nur gemeinsam, sondern unternehmen auch gerne abseits des Probenraumes etwas zusammen: Der Chor des Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasiums wird als einer von vier Chören beim „Sing mit!“-Festival auftreten. © MDG

Nienburg – Das fünfte Chorgesangsfestival „Sing mit“ wirft seine Schatten voraus. Auch die Planungen rund um den Ablauf sind nun abgeschlossen, wie Stefan Meyer, Pressesprecher der Lions Grafschaft Hoya bestätigt. Die vier teilnehmenden Chöre präsentieren ihr Können am Sonntag, 9. Oktober, ab 14 Uhr in der Mensa am Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen. Der Einlass beginnt um 13.30 Uhr.

Der Lions Club veranstaltet das Chorgesangsfestival inzwischen zum fünften Mal – nach der coronabedingten Zwangspause. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Landkreise Nienburg, Verden und Diepholz. Die Schirmherrschaft hat der Landrat des Landkreises Nienburg übernommen, Detlev Kohlmeier. „Unser Ansatz ist es, der menschlichen Stimme im weiten Feld der Musik wieder mehr Raum zu geben und die musikalische Bildung zu fördern“, sagt Stefan Meyer. Jeder der Chöre erhält in diesem Jahr unabhängig von der Platzierung jeweils 500 Euro als Anerkennung der erbrachten Leistungen, teilen die Lions mit. Die Erträge der Veranstaltung sollen für Projekte der musikalischen Bildung in der Region gespendet werden. Karten gibt es an der Tageskasse, sie kosten für Erwachsene fünf Euro, Kinder, Jugendliche und Studenten haben freien Eintritt.

Vier Schulchöre treten auf

Zu hören sein werden die Schulchöre der Albert-Schweitzer-Schule Nienburg, des Gymnasiums Stolzenau und des Johann-Beckmann-Gymnasiums Hoya (wir berichteten). Der vierte Schulchor im Bunde sind die Jungen und Mädchen des Chores vom Marion-Dönhoff-Gymnasium in Nienburg.

Dort ist die Vorfreude groß: Endlich wieder zusammen auf der Bühne stehen und vor Publikum singen. „Lange konnten wir gar nicht miteinander in Präsenz musizieren und schon gar nicht vor Publikum auftreten“, berichtet Musiklehrerin Gundula Kuban, die den Chor gemeinsam mit Damaris Gaigg leitet.

Im Porträt: Der Chor des Marion-Dönhoff-Gymnsiums Nienburg

Online-Proben oder spätere Proben mit drei Metern Abstand zwischen den Sängerinnen und Sängern seien eben nicht das, was das Chorsingen ausmache. „Man fühlte sich trotz der Gemeinschaft als Einzelkämpfer allein, dabei fängt Chormusik ja erst an richtig zu leben und Spaß zu machen, wenn man die Mitsänger spürt, sich beim Singen mit den anderen im Einklang fühlt und dabei noch ein Publikum mit der eigenen Freude anstecken kann“, beschreibt Gundula Kuban die Gefühlslage „ihres“ Ensembles während der Pandemie. Der Chor besteht aus Jungen und Mädchen der Klassen sieben bis zehn und wurde zu Beginn des Schuljahres neu zusammengesetzt. Geprobt werden populäre Stücke, aber auch Werke aus verschiedenen Epochen. „Geprobt wird einmal wöchentlich für 60 bis maximal 90 Minuten, in denen die Sängerinnen und Sänger parallel in Kleingruppen stimmbildnerisch von Franziska Giesemann betreut werden“, berichtet die Chorleiterin.

Über die Lust am Singen hinaus verbinde die jungen Sänger das Interesse, etwas gemeinsam zu unternehmen. So trifft man das Ensemble beispielsweise mal im Hochseilgarten oder bei einem gemeinsamen Kino-Besuch. Das Programm, das das Marion-Dönhoff-Ensemble für das Festival „Sing mit!“ erarbeitet hat, ist ein Streifzug durch die Welt der Theatermusik, so Gundula Kuban weiter. Der Chor werde folgende Stücke präsentieren: „Annie“ (Choral Highlights) (T/M: M. Charnin / C. Strouse), Arr. R. Emerson), „La nuit“ (T/M: E. Sciortino / J.P. Rameau, Arr.: R. Butz), „A Million Dreams“ (T/M: B. Pasek / J. Paul, Arr.: M. Huff) und „Come alive“ (T/M: (T/M: B. Pasek / J. Paul, Arr.: M. Brymer).