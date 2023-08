Sinfonietta probt für das Herbstkonzert

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Sinfonietta Aller-Weser probt im Domgymnasium für das nächste Konzert, dieses Mal unter der Leitung von Tillmann Benfer. © Haubrock-KrieDel

Werke von César Franck und Max Reger erklingen am 8. Oktober im Domgymnasium. Das Projektorchester Sinfonietta Aller-Weser hat mit den Proben begonnen.

Verden – Die Probenphase des Projektorchesters Sinfonietta Aller-Weser für das Herbstkonzert haben begonnen. Diesmal stehen Werke von César Franck und Max Reger auf dem Programm.

Die Sinfonietta Aller-Weser wurde im Herbst 2007 in Schwarme zunächst als Kammerorchester gegründet. Inzwischen ist es zu einer großen sinfonischen Besetzung mit etwa 50 engagierten Musikerinnen und Musikern angewachsen. Das Orchester bereitet zwei Konzertprogramme im Frühling und Herbst vor. Stammdirigent ist seit vielen Jahren Karsten Dehning-Busse.

Bei jedem dritten Konzert etwa gibt es einen Gastdirigenten, so auch bei dem im Oktober. Das Orchester freut sich, Tillmann Benfer, Kirchenmusikdirektor in Ruhestand, gewonnen zu haben. Benfer dirigierte die Sinfonietta Aller-Weser schon einmal, in den Anfängen 2008.

„Ich habe beim Brainstorming für das Programm nach Komponisten gesucht, die Jubiläen feiern“, erzählt Benfer. So fiel seine Wahl zum einen auf den französischen Komponisten César Franck, einen Vertreter der Romantik, der vergangenes Jahr 200 Jahre alt geworden wäre. „Franck ist vor allem den Organisten geläufig, er hat aber auch noch andere schöne Sachen geschrieben“, weiß Benfer. Ausgewählt für das Herbstkonzert hat er die Sinfonie d-moll. „Es ist ein wunderschönes Stück, das leider immer im Schatten aller anderen gängigen Sinfonien steht“, so der Gastdirigent.

Der deutsche Komponist Max Reger hätte in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag gefeiert. „Auch Reger ist durch seine Orgelwerke bekanntgeworden. Seine Kompositionen bilden die Brücke von der Romantik zur Moderne“, erklärt Benfer. Er habe ein Faible für Reger, gesteht er. Dieses sei natürlich durch die romantische Orgel im Verdener Dom befeuert worden. Aus dem reichen Fundus Regers Werken hat Benfer sich für die Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart, op. 132 entschieden. „Das Stück basiert auf Mozarts berühmter Klaviersonate Sonate Nr. 11 A-Dur KV 331. Es ist ein schönes, melodisches Stück, ein richtiger Ohrwurm“, so der Gastdirigent. Reger hat über dieses Thema acht Variationen geschrieben und schließt mit einer Fuge. „Diese Fuge ist eines der anspruchsvollsten Sätze für ein Orchester“, betont Benfer.

„Man entwickelt während der Probe ein Verständnis für das Stück. Der Dirigent schließt das Stück für das Orchester auf. Das ist ein intensiver Prozess, der das Orchester musikalisch weiter bringt. Daher freue ich mich auch immer über Gastdirigenten. Bei jedem lernt das Orchester Neues“, erzählt Ensemblemitglied Birgit Melsheimer.

Bei diesem Konzert sei es zudem besonders schön, die volle Symphonik auf der Bühne zu haben, unter anderem mit Harfe und Englisch Horn, so Musiker Christian Oberlinger. Das gesamte Orchester ist hoch motiviert, sich dem anspruchsvollen Programm zu stellen. „Nach einiger Zeit kann man die Musik aus dem Bauch holen, dann passiert das, was zwischen den Noten steht“, sagt Britta Kiss.

Das Konzert findet am Sonntag, 8. Oktober, um 17 Uhr in der Aula des Domgymnasiums statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird gebeten. ahk