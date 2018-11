Es sieht immer besser aus mit dem Verdener Haushalt

verden - „Der Wirtschaft in Verden geht es gut.“ Eine Aussage von Bürgermeister Lutz Brockmann, der kaum jemand widersprechen wird. Die logische Folge: Geht es der Wirtschaft gut, gilt das auch für die Stadt Verden. Das wiederum konnte Kämmerer Andreas Schreiber gestern bei der Vorstellung der Eckdaten des Haushaltsplan-Entwurfes 2019 mit Nachdruck unterschreiben.

Allerlei Zahlen präsentierten Brockmann und Schreiber bei der „Bilanz“-Pressekonferenz. Beide machten dabei Mienen, die in gewisser Weise Zufriedenheit ausdrückten. Sind im Haushaltsplan 2018 dank der Gewerbesteuer noch ein Überschuss von 1,6 Millionen Euro ausgewiesen, dürfte sich das im Ergebnishaushalt 2019 zwar ändern, doch eine Entnahme aus der Überschussrücklage gewährleistet zugleich einen ausreichenden Haushaltsausgleich. Die gesplittere Kreisumlage, die – wie berichtet – vermutlich in den Kreishaushalt 2019 einfließen wird, und der höhere Zuschuss bei der Kita-Förderung machen es dem Kämmerer ziemlich leicht. Beim vorläufigen Jahresergebnis bleibt lediglich ein Minus von 100 000 Euro übrig. Bei Erträgen von fast 75 Millionen kaum erwähnenswert. Überdies werde es ab 2020 und in den Folgejahren einen jährlichen Entlastungseffekt von rund drei Millionen Euro durch die Berücksichtigung einer Reduzierung des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage (Kosten deutsche Einheit) geben. „Wir werden weniger abführen müssen“, freute sich der Bürgermeister.

Allein die Gewerbesteuerzahlung der Betriebe, gemessen an der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für Umlagen, dürfte im Jahr 2019 um 23,7 Prozent steigen. Ein absoluter Rekordwert.

Für Steuererträge hat der Kämmerer für das kommende Jahr allein als Messzahl 1904 Euro pro Einwohner errechnet. Wer viel kassiert, muss auch viel zahlen. So dürfte die Stadt Verden im Jahr 2019, laut Schreiber jetzt schon gesichert, 38,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer kassieren. Davon wird das Land allein fast sieben Millionen an Gewerbesteuerumlage kassieren, während alle anderen Gemeinden im Kreisgebiet Schlüsselzuweisungen aus dem Landesetat vereinnahmen könnten.

Eine Steigerung der Personalaufwendungen ist im Haushaltsentwurf alljährlich eine feste Größe. 2019 wird sie vermutlich aber ein außergewöhnliches Plus von 9,2 Prozent aufweisen, was durch zusätzliche Stellen im Ordnungsdienst, in der Sozialarbeit und im Jugendzentrum verursacht wird. Dazu kommen die üblichen Tarifsteigerungen.

Während sich die Pflichtaufgaben auf einen Kostenblock von 16 Millionen summierten, beträgt der Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen der Stadt mittlerweile auch rund sechs Millionen. Schreiber und Brockmann ließen nicht unerwähnt, dass sowohl der Hebesatz der Grundsteuer B (367 Prozent) unter dem Landesdurchschnitt liege wie auch die Gewerbesteuer mit 380 Prozent.

Der Schuldenstand beträgt per 31. Dezember 2018 rund 8,4 Millionen Euro. Bis zum Jahr 2022 soll dieser Wert auf 4,5 Millionen durch Tilgungen sinken. Entsprechend würden auch die Zinsaufwendungen sinken. Zu den größten Investitionsvorhaben zählen im übrigen im nächsten Jahr die Erweiterung der Grundschule Walle und der Neubau der Parkpalette am Bahnhof. - koy