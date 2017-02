Siegerfaust für Madame

Verden - Mit perfektem Auftritt, ausgezeichneter Schaukondition sowie Becken, Euter und Hinterbeinen, die nichts zu wünschen übrig lassen, konnte bei der Wahl der „Miss Schau der Besten“ die Holsteiner-Kuh und Destry-Tochter FG Madame überzeugen. Von Preisrichter Roger Fossard aus der Schweiz mit Komplimenten geradezu überhäuft, flanierte die Schönheit publikumswirksam über den roten Teppich und ließ die Konkurrenz in der Verdener Niedersachsenhalle weit hinter sich.

Besondere Regungen entlockte der vierbeinigen Miss dieser Erfolg allerdings nicht. Sie wirkte eher gelangweilt, hob noch während der Fotosession den Schwanz und ließ einen grünen Fladen fallen. Es geht bei einer tierischen Misswahl halt doch ein bisschen deftiger zu. Ihr Besitzer indes, Henrik Wille, geriet richtig aus dem Häuschen und reckte in Siegerpose die Faust in die Höhe. Er konnte sein Glück kaum fassen: „Es ist der pure Wahnsinn. Ich bin ja sowas von glücklich“ freute sich Wille, der mit seiner Lady Gaga in den Vorjahren gleich zweimal den begehrten Titel geholt hat.

Wie ihre „Stallgenossin“ zuvor, wurde auch die neue Championesse aus dem niedersächsischen Essen unweit von Cloppenburg von Preisrichter Fossard als „Idealkuh“ und als „Traumkuh“ bezeichnet, nachdem er mit dem alles entscheidenden Klaps aufs optimal geformte Hinterteil die Wahl zur „Miss Schau der Besten“ besiegelt hatte.

Die Superkuh hatte sich zuvor bereits im Ring dem Preisrichter in großartiger Form präsentiert und sämtliche Mitbewerberinnen ihrer Klasse locker auf die Plätze verwiesen. „Es ist auch stets die Tagesform, die für solch einen Sieg unter so starker Konkurrenz ausschlaggebend ist“, lobte Wille seine Madame. „Und natürlich eine Leistung des Teams, das alles optimal vorbereitet hat. Auch dem muss man danken.“

Schau der Besten in Verden: Miss-Wahl Zur Fotostrecke

Auch die schönste Kuh von fast ganz Niedersachsen und Sachsen musste zunächst das gesamte Auswahlverfahren durchlaufen. FG Madame ist am 10. Mai 2011 geboren. Neben der edlen Abstammung von Vater Destry und Mutter RH Maxima punktet sie dabei vor allem mit dem perfekten Körperbau. Dennoch war vor dem großen Schaulaufen ein Friseur-Besuch mit Vollwaschprogramm angesagt, bei dem Profis, die sogenannten Fitter, mit Wasser, Schermaschine, Fön und Haarspray das Fell der Bewerberinnen in Top-Form brachten. Bis in die Endrunde und auf den roten Teppich haben es dann aber nur noch vier der Schönheiten geschafft, von denen wieder nur eine am Ende mit Schärpe und Pokal darüberflanierte. Das Publikum aus aller Welt hat die Entscheidung übrigens geteilt und Madame mit begeistertem Applaus verabschiedet.

nie