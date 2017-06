In sieben Tagen nach Saumur

Verden - Acht Radamateure der Cycling Community Verden (CCV), Hilde Zimmermann, Heike Mendel, Stefan Rust, Matthias Windolf, Thomas Bax, Rita Keitmann, Rolf Zepp und Sascha Bakic, starteten gestern, pünktlich um 9.30 Uhr, vor dem Rathaus zu ihrer siebentägigen Etappenfahrt nach Saumur.

Insgesamt gilt es, 1 165 Kilometer zurückzulegen. Die Route führt die Radsportler durch vier Länder. Erstes Etappenziel ist das 182 Kilometer entfernte Bad Bentheim. Wenn alles glatt läuft, kommen die Verdener Radler am Sonnabend gegen Abend rechtzeitig zu den Feierlichkeiten des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft in der Stadt an der Loire an.

Rolf Zepp sitzt im Sattel des historischen Rennrads, mit dem Vincent Giullebault im vergangenen Jahr aus Saumur nach Verden radelte und es anschließend Bürgermeister Lutz Brockmann zum Geschenk machte. In ihren Satteltaschen haben die Verdener 16 Flaschen Bier aus der Häsefelder Brauerei in Daverden. „Wein nach Saumur zu bringen, wäre doch, wie Eulen nach Athen zu tragen“, schmunzelte Rolf Zepp. Er ist sicher, dass die Franzosen die regionale Bierspezialität zu schätzen wissen.

Ines Hoffmeyer vom Partnerschaftsverein Verden-Saumur erinnerte daran, dass Guillebaut genau vor einem Jahr mit dem historischen Rennrad aus Saumur gestartet war. Sie hofft, dass die Tradition fortgesetzt wird und das Rad zwischen Verden und Saumur hin und her pendelt. „Das ist eine schöne Art, den Kontakt aufrechtzuerhalten“, findet sie.

Brockmann dankte den Radsportlern für ihr Engagement, sogar in der Domweihwoche nach Saumur aufzubrechen und wünschte allen eine gute Fahrt. - ahk