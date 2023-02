Verdener Babynamen: Hauptsache kurz und knapp

Von: Heinrich Kracke

Emilia und Noah sind die beliebtesten Namen Verdens © Kreiszeitung

Emilia und Noah sind die beliebtesten Vornamen Verdens im Jahr 2022. Gleichzeitig wurde ein neuer Rekord gemeldet.

Verden – Leni, Lina, Mila, Noah, Ben, Levi. Vier Buchstaben, manchmal auch nur drei, und eine klare Botschaft. „Der Trend geht zu modernen Vornamen, kurz und knapp fallen sie aus“, sagt Katja Schwenke, Standesbeamtin im Verdener Rathaus. Sie muss es wissen. Den Rekord von 695 Geburten beurkundete der Fachbereich im vergangenen Jahr. Und immerhin kristallisierten sich beliebteste Vornamen heraus, sozusagen erste Plätze, das war nicht nach jedem Jahresabschluss der Fall, zuweilen lagen zwei oder drei gleichauf an der Spitze, und ein zweites ist in diesem Jahr ebenfalls anders.

Die beliebtesten Verdener Vornamen bestätigen den bundesweiten Trend. Emilia und Noah haben es in der Republik auf Rang eins geschafft, sie liegen auch an der Aller-Mündung auf dem Rang an der Sonne.

Der eine erfand die Arche, der zweite und der dritte sind alttestamentarisch verwandt, der vierte stammt aus dem Hebräischen. Wer es genau nimmt, ordnet die Erstplazierten der männlichen Namensstatistik im weitesten Sinne biblischer Geschehnisse zu. Noah, Ben, Jakob, Levi. Gut möglich vielleicht sogar, dass das meistgelesene Buch der Welt irgendwie Pate stand, richtig ausschlaggebend war es jedoch nicht. „Eine gewisse Tendenz zu amerikanischen Varianten ist durchaus erkennbar“, so Schwenke. Kurz und knapp, das treffe allerdings nicht nur auf die männlichen Namen zu, es gelte auf der weiblichen Seite hinter den beiden Erstplatzieren, hinter Emilia und Amalia, ebenfalls. Lena, Hanna, Line, Mila – zwei Kurzsilben reichen häufig für den ganzen Lebensweg. Raum für sogenannte Spitznamen bleibt da wenig.

Kurz und knapp, das gilt allerdings meist nicht nur für den Rufnamen. Doppelnamen befinden sich auf dem Rückzug. Auch im zurückliegenden Jahr setzte sich der Trend zu nur noch einem einzigen Namen fort. Beließen es im Vorjahr 436 Eltern bei diesem einen Namen, so waren es vergangenes Jahr bei allerdings steigenden Geburtenzahlen bereits 490. Zwei Vornamen wurden wie im Vorjahr in 180 Fällen beurkundet, sogar deren drei in 20 Fällen.

Gleichzeitig ebbt die Retrowelle weiter ab. Ein Name wie beispielsweise Emma, in den vorangegangenen Listen ganz oben, ist zwar nicht plötzlich unbeliebt, muss sich aber die vordere Platzierung mit anderen teilen. Bei den Jungen fällt dieser Trend noch deutlicher aus. Namen wie Konstantin, Paul oder Alexander, in den vergangenen Jahren jeweils weit vorn, teilweise auf dem ersten Platz, sie rangieren diesmal lediglich im Mittelfeld der Top-40, wenn sie sich denn überhaupt noch zu platzieren vermochten. Ganz verschwunden sind sie indes nicht. Das Beispiel Liam. Klingt irgendwie englisch, vielleicht amerikanisch. Aber weit gefehlt. Liam gilt als Variante von Wilhelm.

Meist kommen die Eltern mit sehr konkreten Vorstellungen zur standesamtlichen Geburtsanzeige. „Das ist die Regel.“ Ganz, ganz selten falle die Namensentscheidung erst im Moment der Niederschrift ins Stammbuch. Allerdings habe die neue Kreativität auch zu Unsicherheiten geführt.

„Bei der Vielzahl der vergebenen Namen kann es schon mal vorkommen, dass uns eine Idee präsentiert wird, bei der nicht ganz klar ist, ob sie als Name zugelassen ist. Wir empfehlen dann eine Nachfrage beim Institut für Namensgebung in Leipzig“, so Schwenke. Könne eine positive Bescheinigung der Leipziger Universitäts-Einrichtung vorgelegt werden, werde der Name auch eingetragen. Allerdings handelte es sich bei Unklarheiten um die absolute Ausnahme. „Allenfalls einmal im Jahr, wenn überhaupt.“