Sicherheit für 50 Fußgänger pro Stunde

Jennifer Wittmann und Roland Bertram vom Bürgerverein Sowas am neuen Zebrastreifen der Artilleriestraße. Foto: kracke

Verden – „Einige Fußgänger haben die Artilleriestraße direkt an der Autozufahrt des Verbrauchermarktes überquert. Das hat immer wieder zu brenzligen Situationen geführt“, sagt Roland Bertram vom Verein Sowas am Stadtwald. Jetzt kann er Vollzug melden. „Ende Januar ist der neue Zebrastreifen über die Fahrbahn fertiggestellt worden. Diese Einrichtung wird von den Menschen rund um den Lönsweg gern genutzt.“

Ein durchaus langwieriges Verfahren liegt hinter dem ehrenamtlich tätigen Verein für Bürgerarbeit, der sein Motto „So ordnen wir alles selbst (Sowas)“ im Namen trägt. Schon vor gut zweieinhalb Jahren habe man sich mit dem Zebrastreifen-Vorstoß an die Stadt gewandt. Einige Schriftwechsel später stand die Bedingung fest. Man müsse nachweisen, dass hier eine Konfliktsituation entstanden sei. Also machten sich die Mitglieder unter Federführung von Jennifer Wittmann zwei Tage lang an die Verkehrszählung. Ergebnis: Die Mindestwerte von 200 Fahrzeugen und 50 Fußgängern pro Stunde wurden deutlich überschritten. Eine Strichliste, die die Verwaltung akzeptierte. Nachdem Punkte wie Beleuchtung und Gehweganbindung geprüft waren, wurde im Spätsommer vergangenen Jahres mit dem Bau begonnen. kra