Sicherer Platz im Doppelstocker am Verdener Bahnhof

Von: Markus Wienken

Auf dem Gelände der Park + Rideanlage an der Lindhooper Straße wird eine neue Sammelanlage für Fahrräder gebaut. 48 Bikes finden in dem Doppelstocker Platz. © Markus Wienken

Neue Bikeanlage für 48 Fahrräder auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof...die Nachfrage ist groß...

Verden – Mit dem Bike zum Bahnhof und ohne Rad weiter mit dem Zug? Machen viele, doch die Angst fährt mit, ob denn das Zweirad bei der Rückkehr noch da ist. Nun wird am Bahnhof neu gebaut, eine Radsammelanlage, gut gesichert und abschließbar, an der Ostseite, auf dem Gelände der Park + Rideanlage. Nachschub ist dringend erforderlich, denn die Plätze sind begehrt. Die Lieferung und Montage der Abstellanlage ist für Juli/August geplant.

Ein Doppelstocker in Verden als Abstellplatz für Fahrräder

Ein Blick in die Ecke, da wo direkt an der Lärmschutzwand der Bahn eine Kastanie in voller Blüte steht. Die Bagger waren da, die Grube für die Anlage ist ausgehoben. „Fundamente, Beton- und Pflasterarbeiten sind für den Juni geplant“, sagt Rainer Kamermann von der Stadt Verden. Fehlt noch Strom für die Elektrik. Das, was oben drauf kommt, ist so gut wie fertig, ein Doppelstocker aus Stahl. Sicher gegen Einbruch und damit Diebstahl.

Eigentlich sollte die Anlage schon lange stehen. Die Pläne dafür gibt's seit circa drei Jahren. Doch erst kam Corona und danach herrschte Mangel an Material. Dann konnte es weitergehen. Klappte aber auch nicht. Der Platz lange beschlossen, hob kurz vor Baugebinn noch einmal die Bahn warnend die Hand, machte Sicherheitsbedenken geltend, weil die Stahlanlage zu nahe an die benachbarte Hochspannungsleitung zu rücken drohte. Das Problem ist mittlerweile gelöst, die Anlage auf Distanz gebracht. Nun herrscht freie Fahrt, so das Signal der Bahn. Es darf gebaut werden.

Verdener Radsammelanlage kostet 120.000 Euro

Und die Bahn lässt sich nicht lumpen, ist bei der Finanzierung des Projektes mit dabei. Circa sechs mal sechs Meter groß, passen in die Box 48 Räder, so der Plan des Fachbereichs. Das ist angesichts des geringen Raums beachtlich, aber eben deshalb möglich, weil die Bikes in einem Doppelstocker stehen. 120 .000 Euro kostet der Bau, die Bahn zahlt mit 70 Prozent oder 85 .000 Euro den Löwenanteil. Den Förderbescheid dafür gibt’s bereits. Die restlichen 35 .000 Euro steuert die Stadt bei. Und sie muss die Anlage bewirtschaften, will heißen, dafür sorgen, dass Schloss und Technik funktionieren. Die Lieferung und Montage der Fahrradabstellanlage ist für den Juli/August vorgesehen.

Die Nachfrage für Bike und Bahn ist groß. Beim zuständigen Fachbereich Sicherheit und Ordnung liegt eine lange Liste auf dem Schreibtisch, Radlerinnen und Radler in der Warteschleife vor der Box gibt es zuhauf. Rund um den Bahnhof, da wo Pendlerinnen und Pendler mit dem Zug ankommen oder abfahren, aufs Rad oder eben davon absteigen, sind die überdachten und sicheren Stellplätze besonders für die teueren E-Bikes heiß begehrt. 66 Plätze bietet die Sammelanlage auf dem Park + Rideplatz beim Jugendzentrum, direkt gegenüber des künftigen Doppelstockers. 90 Schlüssel sind für das kompakte Haus im Umlauf. Voll ist die Hütte trotz des Überhangs allerdings selten. „Da ist noch Spielraum“, weiß das Ordnungsamt. Auch deshalb, weil nicht alles Radler zeitgleich ihre Vehikel abstellen. Angrenzend an das Gebäude stehen zudem zehn Soloboxen zu Verfügung, ebenfalls alle vermietet.

Auf der anderen Seite der Bahn, neben dem Restaurant Rodizio, gibt’s 40 sichere Stellplätze, 60 Radler haben Nutzungsrecht. Ähnlich das Verfahren an der Friedrichstraße. Auch da sind derzeit für 24 Plätze 50 Schlüssel unterwegs, so die Info des Ordnungsamtes. Die Kosten für den sicheren Bike-Platz halten sich im Rahmen. 30 Euro pro Jahr die Sammelbox, 50 Euro die Einzelbox. Und: Die Kaution gibt’s bei der Rückgabe des Schlüssels sogar zurück.

Keine Probleme mit Auslastung des Verdener Doppelstockers

Das Angebot kommt an. Keine Sorgen macht sich daher das Ordnungsamt um die Auslastung des Doppelstockers. Auch der werde voll hieß es. Ob doch noch ein Platz frei ist? Fragen kostet nichts, weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 04231/12269.