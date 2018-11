Show mit „Old Men Grooving“ bei der Sport & Schau

Ungewöhnliche Nummer am 5. Januar

+ Die fünf Männer aus London wollen am 5. Januar das Publikum bei der Sport & Schau begeistern.

Verden - Old Men Grooving – Alter ist nichts als eine Zahl, Age is nothing but a number. Das sollte sich jeder Besucher bei diesem Act gut merken. Weder am Alter, noch an der Kleidung lässt sich ableiten, was dahinter steckt, wenn die fünf Londoner Männer in den besten Jahren am Sonnabend, 5. Januar, die Sport & Schau-Bühne betreten.