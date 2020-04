Shopping mit Corona-Schutz: Gartencenter und Baumärkte wieder regulär geöffnet

Verhaltener Ansturm

+ © Niemann Auch beim Ansturm auf den Baumarkt immer präsent: Die Sorge um die Ansteckungsgefahr. © Niemann

Verden/Landkreis - Für die Baumärkte und Gartencenter ist es eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: Seit Sonnabend ist der Verkauf an Privatkunden wieder erlaubt; selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Eine Entscheidung der Landesregierung, die man im Hagebaumarkt in Hönisch, im Gartencenter Belandris Weingärtner in Dauelsen und anderen mit Erleichterung wahrgenommen hat.