„Setzen“ – ein Tag im Rollstuhl

verden - „Als erstes taten die Hände weh, dann schmerzten die Schultern, aber am ungewohntesten war es, derart auf fremde Hilfe angewiesen zu sein“, sagt Leon Demski, 15 Jahre, Schüler an der Realschule Verden. Er und sein Klassenkamerad Maximilian Englisch hatten die Idee, sich einen Tag lang nur im Rollstuhl durch den Alltag fortzubewegen.

„Wir wollten wissen, wie es sich anfühlt und vor allem, ob sich die Umwelt anders darstellt“, erklärt Maximilian Englisch. Schnell waren Klassenlehrer und Schulleitung überzeugt, das Selbstexperiment zu genehmigen und zu unterstützen. Der 16-jährige Maximilian lieh sich den Rollstuhl seines Opas, befestigte eine Actioncam am „Rolli“ und filmte mit einer weiteren Kamera hautnah das Geschehen.

Das Ergebnis ist ein spannender Kurzfilm mit verblüffenden Einblicken, der zwischen Einkaufssituationen und Sport-Aktivitäten viele Schwierigkeiten, aber zugleich auch Möglichkeiten eines Lebens im Rollstuhl zeigt, wie beispielsweise Basketballspielen. Besonders ungewohnt war es für die beiden Abschlussklassenschüler, dass sie nicht überall schnell und einfach hinkamen. „Und man ist sehr auf Hilfe anderer angewiesen“, berichtet Leon.

Ob beim Busfahren oder am Einkaufsregal, wenn das gewünschte Produkt zu hoch oben steht, immer und überall benötigt man die Unterstützung der Mitmenschen. „Die meisten war sehr hilfsbereit“, berichtet Maximilian, „aber eben nicht alle.“

In Deutschland seien rund 1,5 Millionen Menschen auf einen Rollstuhl angewiesen, erzählen die Schüler. In der Gesellschaft sei zwar viel von Barrierefreiheit die Rede, „aber wie es wirklich damit aussieht, merkt man erst, wenn man betroffen ist“, so das Fazit der beiden.

Das Ergebnis der Bemühungen mit der Filmkamara ist jetzt online unter www.realschule-verden.de abrufbar.