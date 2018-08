Jugendherberge in Verden neu gestaltet: Ab September wird gegolft

Verden - Die Räumlichkeiten der Jugendherberge am Saumurplatz wurden bereits Anfang des Jahres umgestaltet. Am 1. September wird die erste Verdener Minigolfanlage eingeweiht. Zusammen mit dem Kletterpark und dem Teamtraining bildet sie dann eine weitere Attraktion für Besucher.

„Die Räumlichkeiten wurden Anfang des Jahres für circa 300.000 Euro umgestaltet, vor allem neu möbliert“, erzählt Jan-Walter Feldmann, der Leiter der Jugendherberge. Die Einrichtung in Verden verfügt über 32 Zimmer mit insgesamt 136 Betten. Dabei handelt es sich um Zwei-, Vier- oder Sechs-Bett-Zimmer, allesamt ausgestattet mit Dusche und WC.

Jährlich kommen hier circa 9.000 Menschen zu Besuch, vor allem gruppenweise. „Wir werden meist ein bis zwei Jahre im Voraus gebucht. Vereinzelt sind kurzfristig auch Radfahrer unter den Besuchern. Die schließen aber eher die Lücken.

Durch die Gruppen haben wir eine sehr gute Auslastung von 53 Prozent, das ist gegenüber einem normalen Hotel sehr hoch“, berichtet Feldmann. „Montags bis freitags sind vor allem Schulklassen und am Wochenende Sportgruppen, wie Fußballer oder Footballer bei uns“, erklärt er.

+ Der Stolz von Leiter Jan-Walter Feldmann: die neu möblierten Zimmer in der Jugendherberge. J Foto: Jugendherberge Verden © Heise 25.000 Übernachtungen listet die Unterkunft jährlich auf, die von 15 Mitarbeitern gestemmt werden. Daneben arbeiten weitere 20 Mitarbeiter für die Tochtergesellschaft im benachbarten Kletterpark. Davon sind zwei fest angestellt, die anderen als Minijobber beschäftigt. Im Kletterpark zählt die Jugendherberge bis zu 17.000 Besucher im Jahr.

„Für die Schulen und Gruppen bieten wir ein fertiges Programm sowie verschiedene Bausteine an. Daraus können sie Angebote wählen und buchen. Der Preis dafür liegt bei 150 bis 200 Euro pro Person“, erklärt Feldmann.

Fertige Programme gibt es für zwei oder vier Nächte. Zu den Bausteinen gehören unter anderem Kanu- oder Schlauchboot fahren, ein Besuch des Verwells, des Wolfscenters, des Universums in Bremen, des Klimahauses in Bremerhaven sowie der verschiedenen Freizeitparks in der Region. Auch eine Stadtführung oder eine Stadtrallye gehören zum Angebot. Weitere buchbare Aktivitäten in der Jugendherberge sind Soccer- und Hockey-Turniere, ein Lagerfeuer- oder Disco-Abend.

„Neben den Freizeitaktivitäten bieten wir auch Interaktionsspiele und Teamtraining an“, so Feldmann. „Während des Teamtrainings stellen wir die Gruppe vor verschiedene Aufgaben, die sie dann gemeinsam lösen müssen. Nach den Aufgaben gibt es eine Reflexion darüber, was gut oder schlecht gelaufen ist und wir zeigen eine Übertragung in den Alltag auf“, so Timo Schwedowski, Teamer in der Jugendherberge.

+ Fünf Parcours mit insgesamt mehr als 50 Stationen bietet der Kletterpark. © Heise „Dadurch wollen wir soziale, personale und kognitive Kompetenzen fördern. Diese Teamtrainings fangen bei eineinhalb bis zwei Stunden an, können aber auch über zwei Tage andauern. Da hat man dann den größten Effekt, die größte Nachhaltigkeit und kann Veränderungen innerhalb der Gruppe beobachten.“

Besonders beliebt sei derzeit das Floßbauen, erzählt Feldmann. „Das Wasser- und Schifffahrtsamt unterstützt uns da sehr, indem wir im Hafen die gebauten Floße auch zu Wasser lassen können. Dort ist die Strömung nicht so stark und die Kinder und Jugendlichen haben ein Erfolgserlebnis nach dem gemeinsamen Bauen“, berichtet Feldmann.

Sehr beliebt sei zudem der Soccercourt, ein umzäuntes Fußball-Kleinfeld. „Das ist das beste Spiel für die Kinder und sehr gut besucht. Wir hängen schon ein Schild auf, damit sich ab 21 Uhr keine Anwohner gestört fühlen“, berichtet er schmunzelnd.

Ganz neu im Programm, wird ab Samstag, 1. September, die Minigolfanlage sein. Ebenfalls von der Tochtergesellschaft Kletterpark geführt, wird sie ab dann für alle, nicht nur für Gäste der Jugendherberge, zum Spielen geöffnet sein. Die Anlage beinhaltet zwölf Stationen und wird für Kinder zwei Euro, für erwachsene drei Euro kosten. Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Kletterparks.

jh