Seniorenkalender startet ins vierte Jahr

Verden – Auch im neuen Jahr wird es den Seniorenkalender mit interessanten Veranstaltungen für die ältere Generation geben. Somit geht das erfolgreiche Kooperationsprojekt der Abteilung Gemeinwesenarbeit der Stadt Verden und des Seniorenbüros bereits in das vierte Jahr. „Ich freue mich, dass es weitergeht. Dank der Förderung der Stadt Verden können wir weiterhin in jedem Quartal drei Veranstaltungen zum günstigen Preis anbieten“, so die Seniorenbeauftragte Christine Klasen.

Das Programm für das erste Quartal 2020 steht bereits, der Flyer ist vor Kurzem erschienen. Los geht es am Dienstag, 14. Januar, um 10 Uhr, mit einem Neujahrsfrühstück mit Bingo im Haus am Oderplatz, Rheinstraße 26. Im Vordergrund steht das gesellige Beisammensein. Bei netten Gesprächen, Brötchen und frischem Kaffee wird in mehreren Runden Bingo um tolle Preise gespielt. „Bingo ist ein Klassiker, der immer sehr gut ankommt“, weiß Christine Klasen. Die Karten für das Neujahrsfrühstück kosten drei Euro.

Ein neues Angebot gibt es im Februar. Wer Appetit auf Grünkohl hat, für den ist diese Veranstaltung genau das Richtige. Am 13. Februar gibt es im Restaurant Borsteler Hof, Borsteler Dorfstraße 3 bis 5, ab 12 Uhr, ausschließlich Grünkohl und Pinkel satt. Auch müssen die Getränke selbst bezahlt werden. Das Grünkohlessen kostet zwölf Euro, Einlass ist ab 11.30 Uhr.

Am 19. März, ab 14.30 Uhr, lädt der ehemalige Seniorenbeauftragte Christoph Gürlich zu einem Diavortrag in den Ratsaal des historischen Rathauses ein. Er bringt zahlreiche Bilder über Alt-Verden mit. Anhand derer können die Gäste die Entwicklung der Stadt nachvollziehen. Vor dem Vortrag gibt es zur Stärkung Kaffee und Kuchen. Die Tickets kosten drei Euro.

Beim Kartenvorverkauf gibt es eine Neuerung. „Die teilweise berechtigte Kritik am Kartenverkauf für die Veranstaltungen hat uns veranlasst, den Ablauf zu ändern“, erklärt Wolfgang Paul vom Seniorenbüro. Künftig wird der neue Veranstaltungskalender für das nächste Quartal circa zehn Tage vor Ablauf des aktuellen Quartals an den bekannten Stellen, zum Beispiel dem Seniorenbüro oder der Tourist-Information, ausliegen. Im Flyer steht ab sofort das Datum, ab dem der Vorverkauf für alle drei Veranstaltungen des Quartals beginnt. Für das erste Quartal 2020 gibt es die Karten ab dem 2. Januar ausschließlich in der Tourist-Information. „Wir möchten, dass alle die gleichen Chancen haben, die Karten zu bekommen“, erklärt Lena Fietkau, die die Veranstaltungen seitens der Stadt Verden organisiert.

Das Team vom Seniorenbüro denkt auch bereits an die folgenden Monate. So laufen schon die Planungen für das Frühlingsfest der älteren Generation. Auch ein Termin steht schon fest: Das Frühlingsfest steigt am 13. Mai im Niedersachsenhof. Darüber hinaus steht im September das 20. Jubiläum des Seniorenbüros an. „Es gibt schon erste Überlegungen, wie das gefeiert werden soll“, verrät Christine Klasen. ahk

Weitere Informationen

zu den Veranstaltungen gibt es bei Lena Fietkau, Telefon 04231/12240, E-Mail lena.fietkau@verden.de, sowie dienstags, von 10 bis 12 Uhr, beim Seniorenbüro, Telefon 04231/12340, E-Mail seniorenbuero@verden.de.