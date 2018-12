Derber Spaß für die Neujahrsnacht: Berliner haben Tradition zu Silvester

Verden - Zu Silvester sind auch in Verden die Berliner sehr beliebt und die Bäcker produzieren die Backwaren aus dem heißen Fett in riesigen Mengen. So auch der letzte Vertreter der Zunft, der noch selber in der Allerstadt produziert, Baalks Backbord. „Nach dem üblichen Tagesgeschäft ist zum Schluss die ganze Mannschaft in der Backstube mit den Berlinern beschäftigt, um alle Bestellungen fertig zu bekommen“, berichtete Bäckermeister Michael Baalk. Kein Wunder, denn mit der Silvesterproduktion der Meerliner, wie die Berliner bei dem maritimen Bäcker genannt werden, könnte er locker allen 26 000 Verdenern jeweils eine der schmackhaften Kalorienbomben zukommen lassen.

Die Handwerker an Teigtrog und Frittierpfanne stehen stundenlang in der Backstube an der Max-Planck-Straße, um Heerscharen der leckeren Rundlinge zu erschaffen. Dabei sind die Klassiker immer noch die Exemplare mit Zuckerguss und Kristallzucker, aber auch Varianten mit Karamell oder Eierlikör werden nachgefragt. „Eher von der weiblichen Kundschaft“, meint Baalk.

Insgesamt sollen von Berlinern, Spritzkuchen und Co mehr als eine Milliarde Stück in der Bundesrepublik pro Jahr vertilgt werden. Der Löwenanteil hat jetzt Saison. Ähnlich wie bei der Weißwurst gäbe es hier jedoch eine imaginäre Grenze zwischen dem Norden und dem Süden beziehungsweise dem Westen des Landes. Denn in den Karnevalshochburgen werde das runde Gebäck meist in der Faschingszeit nachgefragt und bei den Norddeutschen eben für die Neujahrsnacht.

Für ausgefallene Scherzkekse auf der Party werden übrigens jedes Jahr Berliner mit einer ganz besonders herzhaften Füllung extra angefertigt, und zwar mit mittelscharfem Senf. Der Ursprung dieses Brauchs zur Belustigung des Partyvolks ist unklar. Als erwiesene Legende gelte nur, dass der Berliner als Pfannkuchen eines Berliner Zuckerbäckers im Jahre 1756 in der aktuellen Form erfunden worden sei. Und so ist er denn auch wohl zu seinem Namen gekommen.

Die Verdener Bäcker stellen sich übrigens auch in den Dienst des fast hinterlistigen Spaßes am letzten Abend des Jahres und dekorieren das kleine Loch am Gebäck mit einem Klecks Marmelade. So könne das Leckermaul erst nach einem herzhaften Bissen sozusagen auf den Senf kommen und ein einmaliges Geschmackserlebnis zur Belustigung der anderen Partygäste erfahren.

+ Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art sind die Berliner mit Senffüllung, die nur heute Saison hat. © Leeske

Diese besonderen Exemplare müssen mittels Spritzbeutel gefüllt werden, damit die Gerätschaften für die normalen Füllungen nicht mit Senf beeinträchtigt werden und diese Kombination eben nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers mit mittelscharfer Note versehen werde. „In diesem Jahr liegen schon 50 Bestellungen für Meerliner mit Senf vor und versprechen ebensoviele Überraschungen“, informiert Baalk.

Der leichte Hefeteig durchlaufe beim Backbord mehrere Stationen bis die runde Sache, mit oder ohne Senf, in der Auslage landet. Nach zehn Minuten Knetzeit muss der Teig ruhen, damit er anschließend rund gemacht wird. „Es dauert 45 Minuten bis der Teig rasch ist und das Endergebnis schön fluffig werden kann“, erklärt Baalk. Als rasch bezeichnen die Fachleute den Zustand, wenn die Hefe genügend Gasbläschen gebildet hat, um nach dem Ausbacken ein lockeres Gebäck zu haben.

+ So kaschiert der Bäcker die Senffüllung: Das Loch erhält noch einen Klecks Marmelade, damit der Berliner wie die anderen aussieht. © Leeske

Mit maschineller Hilfe formen die Bäcker die kleinen Rundlinge, die nach der besagten Ruhezeit für ungefähr sechs Minuten ins heiße Bad aus hochwertigem Fett kommen. Drei Minuten von jeder Seite müssen die kleinen Leckerlies im Fett schwitzen, bevor sie zum Abtropfen auf das Gitter kommen. „Zum Schluss werden sie nochmal ganz kurz die Oberseite gebräunt, damit sie einen schönen Kragen bekommen“, erläuterte Baalk. Sonst würden die Krapfen oder Pfannkuchen, wie man in anderen Landesteilen sagt, einfach zu platt werden und eine Glasur könnte, neben dem optischen Verlust, nicht so schön glänzen.

Es komme beim gesamten Backvorgang auf viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung an. Also eine reine Gefühlssache. Ganz genau müsse man allerdings das Thermometer im Auge behalten. Der Idealwert von 163 Grad Celsius sei wichtig, da die Berliner sich bei der Temperatur am wohlsten fühlen. „Sonst könnten sie zu viel Fett ziehen oder einfach anbrennen“, erklärt der Fachmann. Überhaupt sei ein wichtiges Qualitätsmarkmal das beim Ausbacken verwendete Fett. Die Preisspanne gehe hier von ein paar Cent pro Kilo bis zu vier Euro. Das könnten die Kunden allerdings sofort am Geschmack kennen.

Das Ergebnis können sich die feierlaunigen Kunden ja heute prüfen, mit oder ohne Senf. Und wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages nach amerikanischen Vorbild einen Esswettbewerb „Wer die meisten Berliner bis zum Jahreswechsel verdrückt“. Hoffentlich die dann wohl eher süß. - lee