Aller-Weser-Zentrum des DRK: Seminarräume mit modernster Technik

Verden/Landkreis - Der DRK-Kreisverband eröffnet morgen, am Dienstag, in Verden, Lindhooper Straße 57, sein neues Aus- und Fortbildungszentrum, das Aller-Weser-Zentrum (AWZ). Im zweiten, komplett schallisolierten Obergeschoss des Gebäudes bieten die Seminarräume „Verden“, „Achim“ und „Ottersberg“ zwischen 20 und 110 Quadratmeter Platz. Je nach Stellform der Tische und Stühle können sie bis zu 30 Personen fassen. Die Räume verfügen über kostenloses WLan. Ausreichend kostenlose Parkplätze befinden sich rund um das AWZ.

„Unsere bisherigen Räumlichkeiten waren immer häufiger überbucht“, so der Kreisverbands-Geschäftsführer Dirk Westermann in einer Pressenotiz. „Das liegt sowohl am stetig steigenden internen Aus- und Fortbildungsaufwand im anspruchsvollen Ehren- und Hauptamt als auch am stark steigenden Bedarf in der Breitenausbildung.“

Den gut zugänglichen Standort für das AWZ in Nachbarschaft zur Verwaltung des Landkreises habe das DRK bewusst gewählt. Das Aller-Weser-Zentrum sei erstmalig keine reine Ausbildungsstätte allein für das Deutsche Rote Kreuz. „Vielmehr eröffnen wir ein Kommunikationszentrum, das auch von Firmen, Behörden und Vereinen gebucht werden kann“, betont Westermann.

„Um eine entsprechend professionelle Basis für Seminare, Workshops und Konferenzen zu schaffen, sind alle Seminarräume mit modernstem Moderationsequipment ausgestattet“, wirbt der Geschäftsführer für das AWZ. Für die Pause gebe es eine offene Küche. Optional stelle der Kreisverband auch Servicekräfte zur Verfügung.

„Wir organisieren gerne ein Catering, sorgen für Pausengymnastik und erfüllen nach Absprache auch alle anderen Wünsche unserer Gäste. Besonders wichtig ist uns, dass die Räumlichkeiten maximal flexibel an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung stehen – im Notfall auch sehr spontan“, so Dirk Westermann.

Aktuell finden bereits Seminare als Probelauf im AWZ statt. Buchungen nimmt das Organisations-Team des AWZ unter Telefon 04231/9245-0 entgegen.

Mehr Informationen: www.awz-verden.de