Ein seltenes Fest

Hintzendorf/Neddenaverbergen – Ist man erst raus aus den Kinderschuhen, ist ein Geburtstag keine so große Sache mehr. Es sei denn, er fällt auf den 29. Februar, so wie bei Gertrud Behling aus Hintzendorf und dem Neddener Friedel Oehlerking. Beide feiern heute ihre 80. Wiegenfest. Oder eben das 20., je nach Lesart.

Gertrud Behling hat ihre Familie für heute gleich mal zu beidem eingeladen. Am Samstag werde sie „20 Jahre jung / 80 Jahre alt“, so hat sie es formuliert und zu Mittagessen plus Kaffeetafel gebeten. 40 Gäste erwartet die Jubilarin dazu. Es sind ein paar mehr als sonst, aber gefeiert habe sie ihren Geburtstag immer. „Ich komm vom Lande“, sagt sie und deutet damit einen gewissen Pragmatismus an, den sie bei ihrem ungewöhnlichen Geburtsdatum pflegt.

Als sie vor 80 Jahren, „mittags um zwölf“, in Hansen das Licht der Welt erblickte, weilte auch ein Pastor aus Brasilien in dem Dorf im Kreis Uelzen. Der, so erzählt die Jubilarin, habe seinerzeit berichtet, dass es in seiner Heimat das Geburtsdatum 29. Februar gar nicht gebe. Eingetragen werde der 28. Februar oder der 1. März, fertig! Ähnlich hält es auch die Hintzendorferin. In Nicht-Schaltjahren feiert sie eben einen Tag vor oder nach dem offiziellen Geburtstag. Und zwar, „wie’s am Besten passt“, also dann, wenn die meisten aus der Familie Zeit haben.

Fünf Kinder haben Gertrud und der vergangenes Jahr verstorbene Ehemann Hinrich Behling, dazu sechs Enkel. Schmunzelnd berichtet sie von den Geburtstagen ihrer Söhne. Der Älteste kam am 11. Februar 1961 zur Welt. Ein gutes Jahr später, am 11. März, folgte der zweite. Dieser habe sich dann später einen Bruder zum Geburtstag gewünscht. „Hat nicht ganz geklappt“, sagt sie. Denn Sohn Nummer drei wurde wiederum an einem 11. Februar geboren. Das mit den doppelten Jahrestagen kannte Gertrud Behling da schon aus ihrer Familie. Vater und Bruder hatten beide am 6. Mai Geburtstag. Sie selber sei noch zur Schule gegangen, als sie eben dieses Datum auch als Hochzeitstag ausgesucht habe. Damals kannte sie weder Hinrich Behling noch Hinzendorf. Die Rechnung ging dennoch auf.

Ihren Mann lernte die gläubige Christin nach dem Umzug ihrer Familie nach Völkersen in der Verdener Zionsgemeinde kennen. Der ist Gertrud Behling bis heute verbunden. Regelmäßig besucht sie die Gottesdienste. Zudem war sie mit der Gemeinde mehrfach auf Reisen.

23 große Touren hat Gertrud Behling unternommen, mal mit der Kirche, mal mit der jüngsten Tochter, seltener mit dem Ehemann. Sie war unter anderem in Brasilien, in den USA und am Nordkap und kam beseelt von den Passionsspielen in Oberammergau zurück.

Unterwegs sein, das liegt der 80-Jährigen offenbar im Blut, im Großen wie im Kleinen. So machte Gertrud Behling noch spät den Führerschein, um dann 27 Jahre lang Schulkinder im VW-Bus zu kutschieren – und dabei gleich ein bisschen zu erziehen. „Das hat mit viel Freude gemacht“, erinnert sie sich.

Die Jubilarin vermag es, die Dinge positiv zu sehen. So kommentiert sie ihr Geburtsdatum trocken mit „Hauptsache, man ist gesund, nech.“ Ganz dem Spruch folgend, der unübersehbar an der Wand ihrer guten Stube hängt: „Wenn Du wolltest Gott Dank für alles Gute sagen, Du fändest keine Zeit, noch über Last zu klagen!“

Dass es eine besondere Bewandtnis mit seinem Geburtsdatum hat, realisierte Friedel Oehlerking aus Neddenaverbergen erst kurz vor seinem achten Geburtstag. „Da sagte mein Onkel zu mir: ,Nu biste ja auch schon bald zwei Jahre alt.’ Ich hab nicht verstanden, was er wollte. Zwei Jahre? So ein Unfug. Ich war ja schon groß und ging schon zur Schule.“ Sein Vater habe ihn dann beiseitegenommen und ihm erklärt, was es damit auf sich hatte.

Auch Oehlerking wird heute 80 Jahre alt. „Ich wurde um 21.50 Uhr geboren“, sagt er. Seine Eltern hätten sich für ihren Kleinen wohl gewünscht, er hätte noch ein paar Stunden länger im Mutterleib ausgehalten. Sie hätten versucht, die Hebamme des Dorfes dazu zu bringen, den 1. März als Geburtsdatum einzutragen. Doch die Dame war sehr korrekt und ließ sich nicht überzeugen.

Aber große Nachteile brachte das ungewöhnliche Geburtsdatum für Oehlerking ohnehin nicht. Seine Ehrentage in der Kindheit wurden immer tüchtig gefeiert – dann eben am 28. Februar. „Da hab ich schon für aufgepasst, dass meine Eltern das nicht ausfallen lassen“, schmunzelt er. Denn er feiert gerne: Auch heute erwartet er ungefähr 50 Gäste.

Zu seinen Hobbys zählt der Schießsport. Dreimal war er Schützenkönig. Außerdem reist er gerne, zum Beispiel in die USA. Dabei erlebte er dann auch das einzige Problem mit seinem Geburtsdatum: Am Flughafen beim Einchecken habe der Computer einmal – völlig unerwartet – den 29. Februar partout nicht akzeptieren wollen. Weil Eile geboten war, habe die Mitarbeiterin ihn kurzerhand einen Tag jünger gemacht. „Dann klappte es.“ kp/rei