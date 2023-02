Seit 20 Jahren die erste rotbunte „Miss Schau der Besten“ in Verden

High Five für Mary Rose, die Miss Schau der Besten 2023: Züchter Sönke Strudthof teilt seine Freude mit Schaurichter Luc Sassel. © torsten Lenk

Für Furore sorgte die 49. Schau der Besten in Verden. Grund war der phänomenale Sieg der Arino Red-Tochter Maryrose der RS Strudthoff GbR aus Dötlingen. Sie ist nicht nur die erste rotbunte Championesse, seitdem vor 20 Jahren Boliant-Tochter Belinda den Titel holte. Auch hat sie einen der führenden rotbunten Masterrind-Bullen aus dem Exterieursegment als Vater.

Verden – Verständlicherweise ist die Freude nicht nur bei der gesamten Familie, die Zucht quasi „atmet“, und dem Schauteam riesig, sondern auch bei allen Mitarbeitern des Zuchtverbandes, berichtet die Verdener Zuchtorganisation Masterrind in einer Pressemitteilung.

Die Schau begann mit dem Einlauf der Färsen. Schaurichter Luc Sassel aus Frankreich zeigte sich begeistert von dem starken Segment und kam ein ums andere Mal ins Schwärmen.

Bei der ersten Siegerauswahl der Tages hielten die 1600 Zuschauer in der Verdener Niedersachsenhalle dem Bericht zufolge bereits den Atem an. In der Halle aufgereiht standen die Favoritinnen aus den vier Färsenklassen. Schlussendlich konnte sich Henrik Willen aus Herbergen über den Sieg seiner Mirand PP-Tochter Rosalie freuen. Sie überstrahlte die Konkurrenz mit ihrer edlen Knochenstruktur, der Feinheit im Skelett und ihrem festen Euter.

Die schönste Nachzuchtfärse heißt Desire

Es folgten die Nachzuchten mit Töchtern von vier bekannten Masterrind Bullen. Unter ihnen wurde als beste Nachzucht die des Bullen Soito Red vom Publikum gewählt, der auch die schönste Nachzuchtfärse stellte: Desire von Ludger Espelage aus Vechta.

Bei den jungen Kühen mit zwei und drei Abkalbungen setzte sich RS Maryrose (V. Arino Red) durch und ebnete sich damit den direkten Weg in die spätere Grand Champion Auswahl. Bereits in ihrer Klasse erhielt sie Szenenapplaus und präsentierte sich mit einem überragenden Hintereuter, viel Breite in der Brust und einem schönen Milchtyp. Damit fiel sie Richter Sassel direkt ins Auge.

Und schon war es so weit: die alten Kühe mit vier, fünf und mehr Abkalbungen liefen ein. Dieses Segment an verdienten Kühen gipfelte in der Lebensleistungsklasse, die das perfekte Beispiel für das Zusammenspiel aus einem vorbildlichen Management und einer hervorragenden Zucht der Betriebe sind.

Maryrose trägt den Sieg nach Hause

In der Siegerauswahl alt gewann Fux Towuhabohu, eine Godewind-Tochter der Hahn/Radke GbR aus Eppendorf. Ihre jugendliche Ausstrahlung, trotz der fünf Abkalbungen, ihr Milchtyp und die extrem offene Rippe stellten sie vor BWH Annika (V. Atwood) von Wille, Bollhorst, Kallaß, Melbaum aus Essen.

Das Highlight der Schau ist die Wahl zur Miss Schau der Besten. Begleitet wurde der Gang der Siegerinnen über den roten Teppich von stimmungsvoller Pianomusik, die es schaffte, noch den letzten Besucher anzurühren. Unsagbar groß war die Freude bei dem gesamten Schauteam, als Maryrose EX-92 den Sieg nach Hause trug. Der Reserve-Champion Titel ging an Fux Towuhabohu und die Honorable Mention wurde Loh Chilly verliehen.