Verabschiedung Helmut Ristau: Selbst schwierigste Fälle zum Laufen gebracht

Von: Christel Niemann

Zum Abschied gab es ein Plakat und ein handgemachtes Geschenk: Helmut Ristau mit Firmenchef Cord Oelkers und Junior Cord-Felix Oelkers, die die 4. Und 5. Generation Oelkers repräsentieren. © niemann

Der Mechaniker Helmut Ristau wurde nach 43 Jahren bei der Firma Oelkers in Walle in den Ruhestand verabschiedet.

Verden-Walle – Kaum zu glauben: 43 Jahre lang war Helmut Ristau aus Barme ein Teil der in Verden-Walle ansässigen Baufirma Oelkers. Zum 1. Dezember hat sich der Baumaschinenschlosser in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, nachdem er zuvor aber noch seinen designierten Nachfolger eingearbeitet hatte.

„Nach über vier Jahrzehnten ist Schluss bei Oelkers“, sagte Ristau, der bei einer Feierstunde von Firmenchef Cord Oelkers, dessen Sohn Cord-Felix Oelkers, Kollegen und Wegbegleitern standesgemäß verabschiedet wurde. Dabei wurden in teils launigen Reden so manch persönliche Anekdote erzählt sowie zur Erinnerung an die lange Schaffenszeit eine aus Motorkolben, Metallfeder und Schraubschlüssel angefertigte kleine Skulptur übergeben.

Helmut Ristau war seit 1979 im Bauunternehmen Oelkers beschäftigt. „Er hat gleich nach seinem Lehrabschluss bei meinem Großvater begonnen und bis heute insgesamt vier Chef-Generationen erlebt“, erzählte Cord Oelkers, der die vierte Generation repräsentiert.

Er war voll des Lobes für seinen scheidenden Mitarbeiter. Dieser sei ein Urgestein, stets verlässlich und fachlich kompetent und habe sich in all den Jahren als begnadeter Mechaniker und Schlosser erwiesen. „Mit den neuen Medien, also mit der digitalen Technik hatte er es nicht mehr so, aber in Sachen Mechanik ist er einfach top“, lobte Oelkers.

Ungezählte Baumaschinen und Fahrzeuge des Unternehmens habe Ristau wieder instand gesetzt und selbst schwierigste Fälle mit Wissen und Ideenreichtum wieder zum Laufen gebracht. „Die umfangreiche Erfahrung, das technische Know-how und seine große Loyalität werden uns fehlen“, meinte der Chef.

Und was wird Helmut Ristau mit der neu gewonnen Freizeit anfangen? „Zunächst einmal morgens länger schlafen“ sagt Ristau, der zu seiner aktiven Zeit immer schon gegen 5 Uhr auf der Matte stand und so morgens stets als erster auf dem Firmengelände anzutreffen war. Und was bedeutet länger zu schlafen? „Na etwa bis gegen 7 Uhr“, antwortete er schmunzelnd.

Dann erzählte er, dass er sein Auto verkaufen und sich stattdessen ein Quad anschaffen werde. „Damit fahre ich dann spazieren und wenn ich das Fahren ausreichend geübt habe, schaue ich sicher auch mal in der Firma vorbei.“ Reisen? Ristau winkte ab. Das sei eher nicht sein Ding. Ihn halte es eher in der Region. Etwa im Heidekreis, wo er an Ostern 2023 ein paar Tage verbringen wolle. Außerdem fahre er gerne und viel Fahrrad. Allerdings bevorzugt bei gutem Wetter. „Wenn das Wetter schiete ist, bleibe ich mit dem Hintern daheim.“