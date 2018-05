Wolfgang Kubicki beim traditionellen Spargelessen der Kreis-FDP

Verden - Von Volkmar Koy. Für den „ausgezeichneten Verdener Spargel“ ließ er am Donnerstagabend sogar Maybrit Illner sausen. Statt publikumswirksamer TV-Diskussion hatte Wolfgang Kubicki im Gasthaus Am Kamin in Eitze vor rund 100 FDP-Mitgliedern und -Symphatisanten einen mit allerlei Hintergrundinformationen gewürzten Vortrag mit dem ihm eigenen Unterhaltungswert auf Lager.

Der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und stellvertretende Bundesvorsitzende der Liberalen unterrichtete die Zuhörer angesichts des nahenden Spargels schnell noch über seinen Gesundheitszustand („vor zwei Tagen die Treppe runtergefallen, stehe deshalb unter Drogen; meine Testosteronwerte sind zu hoch“), warb dann einfühlsam und eindringlich (zum wievielten Male wohl?) für das Verhalten der FDP-Verhandlungskommission in Sachen Jamaika, das im Kreise zahlreicher geschwächter Kollegen und Kolleginnen am 19. November 2017 durch die Erklärung von Christian Lindner ein jehes Ende fand. Doch Kubicki wäre nicht Kubicki, wenn er den Verdener Kreis-Liberalen nicht die Begründung nachliefern würde: „Es gab 237 Dissenzpunkte, davon 81 Big Points.“

Einer der Knackpunkte, warum es nicht geklappt habe, sei die Digitalisierung gewesen. Deutschland hinke weltweit hinterher. Im Gespräch mit unserer Zeitung präsentierte Kubicki sein Smartphone oder besser dessen Inhalte, um gleich hinzufügen: „Das ist die Zukunft.“ Der prominente Liberale, der vom Bundestagsabgeordneten Gero Hocker begrüßt worden war und sich anschließend mit den Worten „Sie haben in Hocker einen Kubicki-Versteher“ verabschiedete, streifte in einem Rundumschlag das, was die Große Koalition nach seinen Worten nur unzureichend in Angriff genommen habe.

Stoff genug, um an einem von Kubickis Lieblingsthemen ein wenig länger stehen zu bleiben. Die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und die Ausstattung derselben sei eine Katastrophe. Ministerin von der Leyen sollte für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden. Eurofighter flögen nicht, U-Boote tauchten nicht und Panzer führen nicht. Die Bundeswehr werde der Lächerlichkeit preisgegeben.

Das Leib- und Magenthema blieb allerdings die Digitalisierung, wobei der 66-jährige Braunschweiger zugab, den eigenen Fernseher nicht habe programmieren zu können. Der herbeigerufene Techniker habe ihm einen Blick aus Mitleid und Verachtung zugeworfen. Wer indes auf neue Techniken nicht setze, „vergeudet die Lebenschancen von jungen Menschen“. Er gönne allen Rentnern jeden Cent, das Geld solle aber vorrangig in die Zukunft gesteckt werden.

Die sah Kubibicki sowieso bei der FDP: „Wenn wir uns geschickt anstellen, sind wir wieder bei 14,15 Prozent.“ Das werde in Bayern beginnen, wo Ministerpräsident Söder massiv um die absolute Mehrheit fürchten müsse. Die Europa-Politik sollte sich nach Einschätzung Kubickis am Ryder-Cup im Golf orientieren. Da spreche Europa bei der Auseinandersetzung mit den Amerikanern mit einer Zunge. Und überhaupt: Wer kein Bleiberecht habe, müsse konsequent abgeschoben werden. Am Beifall war abzulesen, dass der Mann aus Kiel den richtigen Nerv getroffen hatte. Was wohl auch für den Eitzer Spargel gelten sollte.