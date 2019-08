Seitenwechsel von Afrika nach Eitze

Mittags geht es in der Fuchsgruppe im Eitzer Kinderhaus hoch her. In dem mit vielen Bildern und Bastelarbeiten geschmückten Raum ist der Tisch gedeckt, die Kinder nehmen Platz, reichen sich die Hände und wünschen sich guten Appetit. Wie Gruppenleiterin Carina Bleckwedel sitzt auch Kudzai Hove zwischen den Drei- bis Sechsjährigen und lauscht dem Geplapper. Sie kommt aus einem Dorf bei Johannesburg und ist erstmals in Europa.

VON CHRISTEL NIEMANN

Verden – Von Südafrika ins Kinderhaus der Lebenshilfe im Landkreis Verden: Ein Jahr im Ausland zu verbringen, ist der Traum vieler junger Afrikaner. Für Kudzai Hove hat er sich erfüllt. Die 22-Jährige ist mit „Seitenwechsel“, dem Freiwilligenprogramm des Evangelisch-lutherischen Missionswerks in Niedersachsen (ELM), für ein Jahr nach Deutschland gekommen, um in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) Erfahrungen zu sammeln. Dabei hat sie ihren Traumjob entdeckt, wenn er auch zeitlich befristet ist.

„Als man mir an meiner Uni mitgeteilt hat, dass ich an einem Austausch teilnehmen darf, habe ich mich riesig gefreut“, erzählt die junge Frau. In ihrer Heimat studiert sie Biomedical Science und sieht ihre berufliche Zukunft in der Forensik oder Kriminaltechnik. Dabei habe sie zunächst gezögert, sich für ein Freiwilligenjahr in Deutschland zu bewerben. „Aber meine Mutter hat mich ermutigt“, erinnert sie sich.

Zudem passe das Auslandsjahr zeitlich gut, da sie die Hälfte des Studiums abgeschlossen hat. „Wenn ich im Februar wieder zurück in Südafrika bin, liegen noch zwei Studienjahre vor mir.“

Kudzai Hove ist eine von sieben Freiwilligen, die an dem aktuellen Programm des Missionswerks mit Sitz in Herrmannsburg teilnehmen. Die Einsatzbereiche der jungen Menschen sind vielfältig, haben aber stets einen gemeinnützigen oder sozialen Hintergrund. Die 22-Jährige arbeitet seit März im Kinderhaus.

Die Kinder hatte Bleckwedel mit einer imaginären „Weltreise“ auf die Ankunft der jungen Afrikanerin vorbereitet und ihnen sehr viel über deren Heimatland erzählt. „Am Anfang haben Kinder meine Haut angefasst, um zu testen, ob sich die dunkle Farbe abreiben lässt. Oder sie griffen mir ins Haar, um zu fühlen, ob es echt ist“, erzählt Kudzai. Längst spricht sie gut verständliches Deutsch.

„Kudzai hat nicht nur einen unglaublich guten Draht zu den Kindern, sie ist auch lern- und wissbegierig“, fügt Bleckwedel hinzu. Die Sprache macht der 22-Jährigen nicht zu schaffen. Ganz anders das Thema Heimweh, das kommt immer wieder. Das sei der einzige Grund, warum die sympathische junge Frau zuweilen das Ende ihrer FSJ-Zeit herbeisehnt. Aber, wenn sie all die schönen Dinge bedenke, die sie täglich erlebe, werde sie das Heimweh aushalten.

Insgesamt fühle sie sich hier sehr wohl, auch wenn vieles anders sei als zu Hause. Wenn Kudzai nicht arbeitet, liest sie viel, erkundet mit dem Fahrrad die Umgebung und hält natürlich regelmäßig per WhatsApp oder Videocall Kontakt zu ihrer Familie, den Eltern und drei Geschwistern.

Außerdem verbringt sie viel Zeit mit ihrer Gastfamilie in Verden-Borstel. „Ich fühle mich dort sehr wohl. Wir essen immer zusammen, was ich sehr wichtig finde, reden viel miteinander oder schauen uns gemeinsam Filme an. Auch mit der 19-jährigen Tochter habe ich hin und wieder etwas unternommen. „Wir haben auch gemeinsam ihren älteren Bruder in Göttingen besucht.“

Teils in Begleitung und teils auf eigene Faust hat Kudzai Berlin, München, Dresden sowie Salzburg besucht. Bevor es für sie im Februar kommenden Jahres wieder zurück nach Hause geht, will sie unbedingt noch nach Polen und in die Tschechoslowakei reisen. Außerdem hat sie Köln und Stuttgart fest auf ihrer „To-do-Reiseliste“ notiert. Warum gerade Stuttgart? „Wei ich den Namen einfach so schön finde“, lacht sie.

Die Frage, ob sie sich erneut für ein FSJ in Deutschland entscheiden würde, beantwortet Kudzai uneingeschränkt mit Ja. „Ich würde es 100 Mal wieder tun“. Sie habe bereits so viel über und von den Kindern und über Menschen im Allgemeinen gelernt und einen wirklich interessanten Einblick ins Arbeitsleben bekommen. Eines werde ihr zu Hause sicher fehlen: „Grünkohl“, sagt sie und lacht Der schmecke ihr so gut, den Spargel werde sie aber nicht vermissen.