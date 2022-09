Herzsportgruppe Verden: Seit 40 Jahren aktiv

+ © Niemann Gruppenbild mit Vorsitzenden und Übungsleiterinnen: Marianne Oehlrich, Petra Janssen, Jürgen Kahrs, Heike Burau und Marion Kamermann. Es fehlt Beate Lohmann. © Niemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christel Niemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Verdener Herzsportgruppe feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass blickte der Vorsitzende des Behindertensportvereins Verden, Jürgen Kahrs, auf Schönes, Tragisches und Geselliges.

Verden – Im Jahr 1982 hat Werner Thara in Verden ein ambitioniertes Projekt im Bereich des Reha-Sports gestartet: Unter Trägerschaft des Behindertensportvereins Verden, kurz BSV, wurde die erste Herzsportgruppe als Rehabilitationssportangebot für Menschen nach Herzinfarkt, Bypass-Operationen, Ballondilatation, Herzklappenersatz oder Herzrhythmusstörung aktiv.

Die Gruppe hat in Klenkes Gasthaus in Langwedel ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Heute sind der Vereinsvorsitzende Jürgen Kahrs, seine Stellvertreterin und Gruppenleitung Heike Burau und die Leitungen der mittlerweile drei Kurse Marianne Oehlrich, Petra Janssen und Beate Lohmann Motor, Ideengeber und Anlaufstelle des anspruchsvollen Konzepts, das medizinisch hauptsächlich von den Ärzten Dr. Jeanette Gehre, Dr. Jörg Havers und Dr. Dirk Wieters betreut wird.

Herzsport ist eine ärztlich verordnete Bewegungstherapie, die von fachlich ausgebildeten Übungsleitern unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt wird. Sie diene der lebenslangen wohnortnahen Nachbetreuung zur Wiederherstellung und Verhütung des Fortschreitens koronarer Erkrankungen, habe Werner Thara in seiner Funktion als Vizepräsident des Behindertensportvereins Niedersachsen seinerzeit anlässlich einer Pressekonferenz zur Gründung der Herzsportgruppe im Parkhotel Grüner Jäger in Verden betont. Dabei, so Jürgen Kahrs, habe Thara auch von den Schwierigkeiten berichtet, betreuende Ärzte zu finden und die 21 000 Mark zusammenzubekommen, die anfangs für die Anschaffung von medizinischen Geräten erforderlich waren.

In seiner Rede erinnerte Kahrs auch an Dr. Suckow, den medizinisch Hauptverantwortlichen zu jener Zeit und an die ihn unterstützenden Ärzte Dr. Karl Stenger und Dr. Wolf-Rüdiger Hardtke sowie an die damalige Kreissportärztin und Leiterin des Verdener Gesundheitsamtes, Dr. Gundula Schlosshauer. Sie alle hätten die neue Gruppe maßgeblich unterstützt.

„Am 31. August 1982 fand die erste Sportstunde mit 19 Teilnehmern – darunter drei Frauen – in der Sporthalle des Verdener Domgymnasiums statt“, sagte Kahrs, der in seiner Rede außerdem an tragische Ereignisse wie auch etliche gesellige Aktivitäten oder an räumliche Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten erinnerte. Abschließend erwähnte er drei Männer, die in diesen Jahren hauptsächlich im Hintergrund agierten: Günter Klein, Bernd Degener und Hans-Jürgen Pflückner. Sie hätten stets dafür gesorgt, dass Verordnungen eingehalten und befolgt worden seien und der Verein immer sein Geld bekommen habe.

Marianne Oehlrich wies darauf hin, dass der BSV Ausschau nach weiteren Übungsleitungen halte. Die Kosten für die Lehrgänge würden vom Verein übernommen.