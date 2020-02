Seattle ist die Schönste unter den Kühen in Niedersachsen und Sachsen

Miss Schau der Besten 2020

+ © Klee Fotogen und objektivsicher: Miss Schau der Besten Seattle im Besitz von Marko Radke aus dem sächsischen Eppendorf. © Klee

Verden – Am Anfang waren es 600.000 Kühe in ihren Ställen in Niedersachsen und Sachsen. Am Ende war es nur noch eine: Seattle wurde gestern zur schönsten Kuh von Verden gewählt. Mit der Kür der Miss Schau der Besten ging die 47. Großveranstaltung der Masterrind rund um die Milchkuh-Zucht in der Niedersachsenhalle zu Ende.