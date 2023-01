Schwierige Wohnungssuche mit Behinderung: Chance mit Regeln und Anreizen

Von: Ronald Klee

Die Suche gestaltet sich schnell mal schwierig und die Suchenden greifen zu allen Mitteln. © Preuß

Verden – Wohnraum für Menschen mit Behinderungen fehlt. Weder die passende Ausstattung, noch die Anzahl der Angebote auf dem Markt reicht aus. Die Diagnose scheint klar, nur die wirksame Kur ist noch nicht gefunden. Die Berliner Ampel ebenso wie die Koalition in Hannover sind mit dem Vorsatz angetreten, die Situation zu verbessern. Die Chancen liegen dabei, so scheint es, irgendwo zwischen einem ausreichenden Rahmen von gesetzlichen Vorgaben und finanziellen Anreizen. Allein auf den Markt zu setzen jedenfalls, scheint auf keiner Ebene die Lösung herbeizuführen.

„80 Prozent der Bevölkerung sind früher oder später betroffen“, sagt Werner Bredehöft. Der Verdener denkt an die Menschen, die ihr Leben mit Behinderungen beim Gehen, beim Sehen und Hören bewältigen müssen, ebenso an Senioren mit Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt. Aber letztlich hat er auch die jüngeren Menschen im Sinn, die mit Kinderwagen oder Lasten zurechtkommen müssen.

Bredehöft ist selbst Baufachmann und Mitglied im Fachteam Bauen des Bundesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter (BSK). Damit ist der ehemalige Gewerbelehrer an den Berufsbildenden Schulen in Verden sehr häufig mit dabei, wenn der Verband, den einige auch „Die Gewerkschaft für Rollifahrer“ nennen, seine Stellungnahmen abgibt. Das Fachteam wird zu öffentlichen Bauplänen befragt oder meldet sich zu Wort, wenn mal irgendwo Probleme auftauchen.

„Wenn einmal falsch gebaut ist, ist das Kind in den Brunnen gefallen“, ist Bredehöfts Einschätzung. Manche Barriere sei dann nicht mehr zu beseitigen. Die gültigen Normen sind für ihn jedenfalls gute Instrumente, die Planern für ihre Arbeit sinnvolle Vorgaben machen.

Dass damit aber mehr Wohnungen entstehen, erwartet er nicht. „Das Problem ist der höhere Aufwand beim Ausbau“, sagt Bredehöft. Bei zehn Euro pro Quadratmeter liege die Miete für Wohnungen mit konventionellem Standard. Wenn sie einen behindertengerechten Standard erreichen müssen, würde der Preis auf 13 bis 14 Euro pro Quadratmeter steigen, schätzt Bredehöft.

„Baukosten und Barrierefreiheit“ war auch das Thema einer Regionalkonferenz für Stadtplaner und Architekten, zu der im vergangenen September Bundesbauministerin Klara Geywitz geladen war. Auch sie hatte den Mangel an Wohnraum für Menschen mit Behinderung beklagt. Sie hatte allerdings als Ergebnis der Beratungen festgehalten, dass barrierefreies Bauen nicht teurer sein müsse: „Diese Konferenz heute hat gezeigt, wie das gelingen kann: indem Architektur und Stadtplanung eng zusammenarbeiten.“ Dennoch hat sie im Fazit daran erinnert, dass die Bundesregierung 14,5 Milliarden Euro bis 2026 für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen will. Auch das solle zu einer Verbesserung der Lage beitragen.

Wie das geschehen könnte, darüber hat sich die hiesige Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth (SPD) Gedanken gemacht. Ein höheres Angebot an Wohnraum nach den Standards für Behindertengerechtigkeit, lasse sich vom Gesetzgeber vor allem über Anreize für die Investition erreichen.

„Auch auf mich sind schon Menschen mit Behinderung zugekommen, mit der Bitte, mich für mehr barrierefreien Wohnraum einzusetzen. Einen Schritt in diese Richtung habe ich im Landtag 2018 schon unterstützt, einen weiteren prüfen wir jetzt“, berichtete die Politikerin auf Anfrage. Einige Punkte in der bestehenden niedersächsischen Landesbauordnung seien das Ergebnis einer Initiative von Olaf Lies. Der Minister habe damals Vertreter der Bauwirtschaft und „Inklusionsverbände“ an einen Tisch geholt und die Möglichkeiten diskutiert.

Immerhin sind in den Paragrafen 49 konkrete Vorgaben in die Niedersächsische BauOrdnung eingeflossen. Danach müssen in einem Gebäude mit mehr als vier Wohnungen alle barrierefrei sein. Eine weitere Regelung: In jeder achten Wohnung müssen die Wohn- und Schlafräume, ein Toilettenraum, ein Raum mit einer Badewanne oder Dusche, die Küche oder Kochnische und, wenn der Wohnung ein Freisitz zugeordnet ist, dieser Freisitz zusätzlich auch rollstuhlgerecht sein.

Ein höheres Angebot an Wohnraum, der Standards für Behindertengerechtigkeit erfüllt, so ist auch Liebetruths Einschätzung, wenn die Lücke bei den Bau-Kosten geschlossen wird, sprich finanzielle oder steuerliche Anreize des Gesetzgebers für die Investoren.

„Die Wirkung der Landesbauordnung wird nicht von heute auf morgen einsetzen“, macht sich Liebetruth allerdings auch keine Illusionen. Aber die Politik hat eine Notbremse in das Verfahren eingebaut. Bei den Koalitionsverhandlungen hätten Grüne und SPD vereinbart, die Wirkung des Gesetzes zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern.