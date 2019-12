Schwierige Arbeit auf dem Lande

Verden - Von Ronald Klee . Den Optimismus hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) noch nicht aufgegeben. Landesweit die hausärztliche Versorgung sicherzustellen, bleibt aber ein Feld vielfältiger Aktivitäten in der öffentlich-rechtlichen Organisation. Nach einer Vorstandssitzung in Verden berichteten Bezirksausschussvorsitzender Hans-Walter Fischer, Michael Schmitz, Geschäftsführer der Bezirksstelle, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des KVN-Vorstandes, Dr. Jörg Berling, von einer schwierigen Arbeit an Versorgungslücken auf dem Lande.

Der Landkreis Verden mitten im Bremer Speckgürtel kratzt hier und da noch an der Überversorgung. Aber am Rande, in Dörverden und Thedinghausen, hat es bereits richtige Versorgungslücken gegeben. Im Heidekreis bleiben Munster und Soltau eine schwierige Aufgabe.

„Wir erleben einen Strukturwandel“, versuchte Berling die vielfältigen Einflüsse auf einen Nenner zu bringen. Die Zahl der Medizinstudenten genügt nicht, um zu kompensieren, dass viele Hausärzte ins Rentenalter kommen, berichtete Berling. Das Durchschnittsalter liege bei 55 Jahren.

Die Ärzteschwemme ist längst Vergangenheit und medizinische Entwicklungen hätten den Bedarf an Medizinern eher erhöht. Auch wenn der Hochschulzugang erleichtert wird, sei der Effekt erst Jahre später zu erwarten. „1 000 Studienplätze an medizinischen Hochschulen sind in den zurückliegenden Jahren abgebaut worden“, beklagte Berling. Zusagen der Politik, Plätze zu schaffen, seien noch nicht ausreichend eingelöst worden.

Und wer die medizinischen Hochschulen dann verlässt, sei nur bedingt an einer Hausarztpraxis interessiert. „Die ländliche Struktur ist nicht hip“, wusste Berling. Die Hälfte der Studenten sei weiblich und setze die Schwerpunkte anders, als das gängige Bild des Landarztes vermittelt. Tendenziell werde ein besseres Gleichgewicht zwischen Leben und Arbeit und ein geringeres finanzielles Risiko angestrebt.

Neben einer Reihe von finanziellen Anreizen und sogar Umsatzgarantien, setzt die Vereinigung auf die Kampagne „KVNiederlassen“. Angehende Ärztinnen und Ärzte soll sie schon im Studium für die Niederlassung in Niedersachsen begeistern. „Wir zeigen ganz verschiedene Wege in die vertragsärztliche Tätigkeit auf“, fasste HansWalter Fischer die Fülle von Informationen zusammen, die Studenten in den Hochschulen und Ärzte in der Ausbildung in Kliniken für die Landpraxis gewinnen soll.

Dabei spielen finanzielle Anreize als Entscheidungshilfen eine große Rolle. „Wir haben jetzt schon seit 2012 1,5 Millionen Euro für solche Starthilfen ausgegeben“, berichtete Schmitz. Das Konzept könnte funktionieren, zumal ansiedlungswillige Mediziner aus dem Ausland in Verden und in Stade zugleich mit einer KVN-Beratungsstelle eine Türöffnerin und Helferin für die Details finden.

„Wir können nicht jede Lücke sofort schließen“, versuchte Fischer eine Einschätzung, „aber in einem halben oder Dreivierteljahr“. kle