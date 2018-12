Ein Schwerpunkt ist die Hochzeits-Fotografie

Verden - 111 Jahre alt ist das Fachgeschäft Foto Behne in der Großen Straße und damit Verdens ältester Handels- und Handwerksbetrieb am stets gleichem Standort. 61 Jahre davon arbeitet Inhaber Wolfgang Görz im Betrieb, den er 1970 gepachtet und drei Jahre später gekauft hat. In diesen Jahren hat der Fotografenmeister einen rasanten technischen Wandel erlebt. Für ihn ein schöner Grund, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern und dabei Rückschau zu halten.

Ende November 1907 eröffnete Photografenmeister Wilhelm Behne am heutigen Standort sein „Photographisches Atelier“. Zu jener Zeit wurden Glasplatten vor der Aufnahme noch selbst gegossen, geblitzt wurde mit Magnesiumpulver und Negative mit Tageslicht kopiert. Zu Beginn als Tageslichtstudio konzipiert, waren die Aufnahmezeiten stark eingeschränkt und im Studio wurden überwiegend Personen-Portraits gefertigt, während Gruppen, Hochzeiten und Vereine im Freien fotografiert wurden.

Die Fotografie war damals erst 70 Jahre alt und Behne demnach noch ein Pionier. Außerdem war er ein bekannter Fotograf, guter Ausbilder und ein fortschrittlicher Handwerker, der – nachdem er den Betrieb in Kriegszeiten mit Passbildern über Wasser gehalten hatte – zum Obermeister der Fotografeninnung Lüneburg-Stade gewählt wurde. 1957 stellte Behne den heutigen Inhaber Wolfgang Görz als Lehrling ein. Der hatte sich die Arbeit im Fotolabor damals bewusst ausgesucht. „Ich habe schon immer gerne fotografiert und nur mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt Görz.

+ Das Geschäft heute. In der Deko wird die Erinnerung an die lange Tradition wach gehalten.

An der Ladentheke notierte Behne die Aufträge der Kunden, während die Lehrlinge Arbeitskittel überstreiften und „nach hinten“ ins Labor marschierten. Dort wurden damals noch die Kleinbild-, Roll-, Plan- und Plattenfilme sortiert, an einer Stange befestigt, entwickelt und fixiert. „Das war manchmal ganz schön stressig“, blickt Görz zurück. Die Hektik verringerte sich, als in den 60-er- Jahren Halbautomaten das Entwickeln übernahmen und in den 70-ern – Farbfilme kamen immer mehr in Mode – wurden die Filme der Kunden gleich ins Großlabor geschickt. Behne erinnert sich gerne an diese Zeit, als das Handwerkliche noch breiten Raum im Berufsbild des Fotografen einnahm.

Nach Behnes Tod im Jahr 1960 führte zunächst seine Witwe, Martha Behne, den Betrieb weiter, den nach deren Tod die Tochter Ilse Heincke, geb. Behne, übernahm. Wolfgang Görz machte 1965 seine Meisterprüfung und pachtete 1970 die Firma, die er 1973 mitsamt dem Stammhaus käuflich erwarb und nach aktuellsten Erkenntnissen modernisierte Der neue Inhaber schrieb die erfolgreiche Geschichte von Foto Behne fort, das schon bald das erste Fotogeschäft am Platze war. Kaum eine Hochzeit, ein Ereignis oder eine Verdener Persönlichkeit, die er nicht vor seiner Kamera hatte.

Doch kurz vor Weihnachten 1986 traf den Inhaber ein Schicksalsschlag: ein Großbrand, dessen Ursache nie geklärt wurde, zerstörte große Teile des Geschäftshauses, das nach Denkmalschutzgesichtspunkten völlig neu aufgebaut werden musste. Görz: „Familie König, Inhaber von Nähmaschinen-Philipp, haben mir noch in der Brandnacht einen Teil ihres Ladens für den Verkauf zur Verfügung gestellt.“

+ Das Schaufenster ist mit fotografischen Raritäten dekoriert.

Im Laufe der Jahrzehnte hat Görz rund 30 Lehrlinge ausgebildet. Wie viele zuvor der Firmengründer ausgebildet hat, ist leider unbekannt. Stolz ist der Fotografenmeister auch auf sein modernes Fotostudio, wo heute durch seine drei Mitarbeiterinnen digitale Fototechnik zur Anwendung kommt. „Die Möglichkeiten sind enorm“, schwärmt er und erklärt zum Vergleich das umständliche fotografische Procedere aus vergangener Zeit. Auch der gewaltige Fundus an Fotos, der bei Foto Behne im Verlauf eines Jahrhunderts gewachsen ist, bietet einen Schatz an Geschichten. Und Wolfgang Görz weiß viele zu erzählen: „Wenn man die Bilder aus 111 Jahren betrachtet, kann man viel über den veränderten Zeitgeist und über die Entwicklung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen erfahren.“

Fotografie sei zudem stark von Trends beeinflusst. So sei es noch in den 60ern üblich gewesen, Fotos von aufgebahrten Verstorbenen zu machen. „Das musste ich immer selbst erledigen. Meine Mädchen wollten zu solchen Aufträgen nicht hin.“ Einen großen Bereich nahm seit jeher auch die Hochzeits- und Familienfotografie ein: „Es ist interessant zu verfolgen, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten die Mode geändert hat. In den 20er-Jahren trug eine Braut schwarze Kleider und einen weißen Schleier. Anfang der 70er-Jahre waren bunte Brautkleider angesagt.“

Dem Trend der Zeit Rechnung tragend, hat Görz auch die entsprechenden technischen Voraussetzungen geschaffen und kann alle digitalen Medien be- und verarbeiten. So kann beispielsweise der Kunde sein Passbild auf dem Monitor vor der Fertigstellung begutachten oder von eigenen Digitalaufnahmen Ausdrucke in Fotoqualität erhalten.

Trotz hartem Konkurrenzkampf mit großen Filialen ist der Familienbetrieb nach wie vor erfolgreich. Das hat laut Görz nicht zuletzt mit der Geschäftsphilosophie und mit der Treue der vielen Stammkunden zu tun . „Das A und O ist Freundlichkeit, Qualität, Service und Leistung, sonst hätten wir als kleine Mittelständler nicht 111 Jahre überleben können.“ - nie