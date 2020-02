Schweinepest naht

Landkreis – Die Afrikanische Schweinepest (ASP) wurde nur noch zwölf Kilometer von der Grenze zu Polen bei einem Wildschwein festgestellt – vor diesem Hintergrund fand eine Infoveranstaltung für Schweinehalter im Landkreis Verden im Kreishaus statt. Rund 90 Landwirte und Tierärzte folgten der Einladung. Landrat Peter Bohlmann verwies mit Blick auf einen möglichen Seucheneintrag nach Deutschland auf die bereits seit Jahren getroffenen Vorbereitungen. Er sehe den Landkreis mit seinen Kommunen gut aufgestellt.

Über die aktuelle Lage informierte Kreisveterinärin Dr. Martina Gouverneur. „Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis erste Seuchenfälle auch in Deutschland auftreten werden.“ Eine Übertragung des Virus von Wildschwein zu Wildschwein sei nun der wahrscheinlichste Weg, auf dem die Seuche sich ausbreiten werde.

Ein ASP-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland hätte für die Schweinehalter gravierende Konsequenzen hinsichtlich der Betriebsabläufe und der Vermarktung ihrer Tiere. Die Kreisveterinärin wies jedoch darauf hin, dass auch bei einem ASP-Nachweis im Wildschweinebestand ein Transport von Hausschweinen unter Auflagen möglich sei. Gemäß eines aktuellen Gesetzesentwurfes könnten Tierhalter dann schon vor einem möglichen Ausbruch der ASP bei Wildschweinen durch Tierärzte so genannte Status-Untersuchungen in ihren Beständen durchführen lassen. Diese würden in einem Seuchenfall einen weiteren Transport der Tiere ermöglichen.

Auf die zentrale Bedeutung geeigneter Biosicherheitsmaßnahmen, um den Eintrag des Virus in die Hausschweinebestände zu verhindern, wies Veterinärin Dr. Inis Graue hin. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolge bereits seit vielen Jahren, durch die in der jüngeren Vergangenheit eher ruhige Seuchenlage könnten sich aber Fehler in der täglichen Routine eingeschlichen haben. Dr. Graue appellierte an die Landwirte, die Maßnahmen kritisch zu überprüfen und zeigte anhand praktischer Beispiele auf, welche Betriebsbereiche besonders sensibel sind. Nicht eingehaltene Biosicherheitsmaßnahmen können hohe Kürzungen der Entschädigungszahlungen zur Folge haben. Landwirte, die sich um mögliche Ertragsausfälle durch Ernteverbote sorgten, könnten laut eines aktuellen Erlasses des Landwirtschaftsministeriums mit Entschädigungszahlungen rechnen.