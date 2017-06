Der schwarze Mann im Abendprogramm

Fernsehsendung gibt Rüdiger Meyer Rückenwind

Landkreis - Von Ronald Klee. Bislang spielte der schwarze Mann von Verden eher Kreisklasse. Die ZDF-Sendung Frontal 21 katapultierte den Kirchlintler Geschäftsmann Rüdiger Meyer am Dienstagabend aber in die Bundesliga. Mit entsprechendem Stolz bezog er Mittwoch auch mit Frack und Zylinder seinen Platz vor der Kreissparkasse. Der bundesweit ausgestrahlte Bericht über seinen Kampf gegen die Bank hatte die Aufrufe seiner Internetseite „Sparkassenopfer. info“ noch während der Sendung in die Höhe schnellen lassen. Bei der Bank und den ebenfalls angegriffenen Gerichten blieb es eher ruhig.