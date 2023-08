Auf Abstand in Verdens Bahnhofstraße: Radfahrer unter Schutz

+ © Markus Wienken Auf dem Schutzstreifen genießt der Radler viele Rechte, muss sich trotzdem an die Regeln halten. Unabhängig davon sollte der Autofahrer in der Bahnhofstraße stets auf der Hut sein. © Markus Wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Alles markiert, der Schutzstreifen für Räder auf der Bahnhofstraße...aber weiß das auch jeder...unterwegs mit Fahrlehrerin Sabine Deutsch...

Verden – Viel Bewegung herrscht rund um Verdens Bahnhof. Menschen, die ankommen, die Fahrbahn queren, Busse, vor allem Radfahrer und viele Schüler, die von rechts nach links und umgekehrt rennen. Und nicht alles läuft nach Plan, auch wenn es klare Regeln gibt: Eine davon hat Fahrlehrerin Sabine Deutsch stets parat, auch wenn es offenbar schwerfällt, sie zu befolgen:„Auf dem Fahrradschutzstreifen darf, egal was rundherum los oder auch nicht los ist, es darf nicht gehalten und geparkt werden.“ Der Holzmarkt, nachfolgend die Bahnhofstraße, ist schon für den geübten Autofahrer durchaus eine Herausforderung. Die Augen am besten überall. Tempo 30, kaum einer hält sich dran, ist der Fahrschüler absolut in der Pflicht. „Es kann auch durchaus weniger sein, weil doch der eine oder andere Fußgänger die Straße quert“, sagt Sabine Deutsch.

Tempo 30 auf Verdens Bahnhofstraße

Ist auch so, weil in Höhe des Einkaufszentrums zwar ein „Überweg“ auffällig gepflastert zwischen den Bordsteinen liegt, doch die Ampel und den Zebrastreifen gibt es schon lange nicht mehr. In einer Tempo-30-Zone nicht unbedingt üblich, müssen Fußgänger, Radfahrer und Autos zurechtkommen. Klappt mal mehr, mal weniger. Und braucht Mut, wenn Frau oder Mann mit dem Rollator in Richtung Markt oder umgekehrt will. Rücksicht geht vor, also auf die Bremse, Mann und Rollator kommen gut rüber. Der freundliche Gruß des Passanten ist einem gewiss, auch weil das Fahrzeug aus der Gegenrichtung mitmacht.

+ Alles richtig gemacht: Jeder rollt seiner Bahn in der Bahnhofstraße, und immer mit Abstand. © Markus Wienken

Tempo 30, manchmal auch weniger, das macht auch Sinn, wenn es in die Rechtskurve geht, weiter in Richtung Bahnhof, und zwar im 90-Grad-Winkel. Manchmal braucht es schon ein bisschen hellseherische Fähigkeit, um heil durch das Nadelöhr zu kommen. „Egal welche Richtung, kommt ein Bus, wird es in der Kurve eng“, so Sabine Deutsch. Die Fahrlehrerin weiß das, der Fahrschüler nicht, braucht schon Mut, um in der Spur zu bleiben. „Das bringen wir ihm aber bei“, so das Credo der Fahrlehrerin. „Nicht Leichtsinn, aber Mut, gesundes Selbstbewusstsein, auch das gehört im Straßenverkehr dazu.“

Inn der Kurve kann es auf Verdens Bahnhofstraße ganz schön eng werden

In der Bahnhofstraße, zwischen Holzmarkt und der Einmündung Georgstraße, da erwartet den Fahrschüler, insbesondere morgens und in den Mittagsstunden, in beiden Richtungen eine Vielzahl an Hürden. Besagter Fahrradschutzstreifen gehört dazu. Markiert durch eine breite weiße Linie, ist der Bereich für Autofahrer tabu, wenn sich dort ein Radler bewegt. Kommt auch noch Gegenverkehr, ist angesichts der schmalen Fahrbahn nicht mal an Überholen zu denken. Der Fahrschüler sollte wissen: „1,50 Meter seitlicher Abstand zum Radfahrer“, so die Regel.

1,50 Meter Abstand zu den Radfahrern

Einfacher läuft’s – in diesem Fall – ohne Radfahrer. Dann darf der Autofahrer über die breit gestrichelte Linie und damit die gesamte Fahrbahn nutzen. Aber auch das nur eingeschränkt: „Hält er in dem Bereich, muss das Auto in Fahrtrichtung links von der Linie stehen, der Schutzstreifen frei bleiben, ganz egal ob ein Fahrrad kommt oder nicht“, so Sabine Deutsch. Im Bereich des Bahnhofs wird viel gehalten und geparkt, und es Bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, dass sich kaum ein Autofahrer an diese Regel hält – auch weil er sie nicht kennt. Aber der Fahrschüler weiß Bescheid.

Viel los auf Verdens Bahnhofstraße

+ Kein Rad in Sicht, dann geht’s mit dem Auto auch über den Schutzstreifen. © Markus Wienken

Tempo machen auf der geraden Strecke ist zwar verlockend, aber Unsinn, wenn morgens und in den Mittagsstunden die Schüler die Bahnhofstraße kreuzen. Drei Fußgängerüberwege geben die Richtung vor, wo es über die Straße gehen soll, dennoch wird darüber hinaus überall gelaufen, dazu auch mal als Radfahrer spontan die Richtung gewechselt. Richtig Betrieb herrscht, wenn die Busse den ZOB zu den Stoßzeiten ansteuern. Wer Sabine Deutsch kennt, der weiß, was die Lehrerin ihren Schülern mit auf den Weg gibt: „Vorausschauend fahren, für den anderen mitdenken, insbesondere da, wo viel Verkehr herrscht und andere sich nicht an die Regeln halten.“

Und dann passiert es eben doch, was am Holzmarkt und in der Bahnhofstraße immer mal wieder passiert: Eine schwere Limousine zieht mit hoher Drehzahl an einem vorbei, weil das vorgeschriebene Tempo 30 zu langsam scheint. Knapp wird’s beim Einscheren vor dem Fußgängerüberweg, in Höhe des Bahnhofgebäudes. Aber gerade noch die Kurve gekriegt. Klar durchgefallen, würde die Lehrerin notieren. Und: Das hätte jeder Fahrschüler besser gelöst.

Von Markus Wienken