Schutz der Verdener Innenstadt im Katastrophenfall

Von: Christel Niemann

Teilen

Um den Schutz der Innenstadt im Katastrophenfall zu verbessern und zu sichern, wurde am Sonnabendvormittag auf Initiative des Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt der Aufbau eines mobilen Hochwasserdeiches am Allerpark geübt. Eine Mauer, bis zu einem Meter hoch, soll dort das Hochwasser daran hindern, in die Stadt zu laufen. Steigt es höher als die Mauer ist, wird auf der Länge von zurzeit 270 Metern mittels Aluminiumdammbalken mobil aufgerüstet.

1 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

2 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

3 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

4 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

5 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

6 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

7 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

8 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

9 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

10 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

11 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

12 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

13 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

14 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

15 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

16 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

17 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

18 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

19 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

20 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

21 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

22 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

23 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

24 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann

25 / 25 Viele Hände - schnelles Ende © Christel Niemann