Der Schuster von Verden zieht nach Nürnberg

Verden – Die Maschinen sind verpackt und die Werkstatt ist leergeräumt. Verdens letzter selbstständiger Schuhmacher, Ivan Kosijer, hat am Dienstag seine Ladentür in der Oberen Straße für immer geschlossen und sein Gewerbe bei der Stadt abgemeldet. Der knapp 90 Jahre alte Handwerker zieht zu Sohn Nenad und Schwiegertochter Marija nach Nürnberg.

Bis die Maschinen verpackt wurden, hat Kosijer praktisch bis zur letzten Minute Aufträge angenommen. Nun aber ist die Werkstatt leer, sogar der große Kaktus, der seit 1993 im Laden stand, hat einen Abnehmer gefunden. Im Schaufenster stehen die letzten reparierten Schuhe. Die Nachbarn werden sie herausgeben. Eine Kundin kommt gerade noch rechtzeitig, um ihre Sandalen noch von Ivan Kosijer persönlich entgegennehmen zu können. Eine andere Kundin möchte noch Schuhe abgeben und ist ganz enttäuscht. „Ich weiß gar nicht, wohin ich sie jetzt bringen soll“, sagt sie ratlos. Stammkunde Raúl Sosa Alurralde kommt noch mit einem Geschenk zum Abschied vorbei. „Sie bleiben unvergesslich für uns“, spricht er aus, was viele denken.

„Eigentlich wollte mein Vater aufhören, wenn sein Schusterhammer kaputt ist. Dann hat er aber doch noch einige Male einen neuen gekauft“, schmunzelt Nenad Kosijer. „Nun ist es vorbei“, sagt Ivan Kosijer bestimmt. Seine Maschinen will er in Nürnberg verkaufen.

Wie viele Schuhe er in seinem langen Arbeitsleben repariert hat, weiß er nicht. Wenn etwas fertig werden musste, hat er trotz seines hohen Alters oft bis 19 Uhr gearbeitet. Die Arbeit verrichtete er meist sitzend auf seinem alten Holzschemel, für seine Stammkunden ein vertrauter Anblick. „Den habe ich noch aus Kroatien mitgebracht“, erzählt der Schuhmacher aus Leidenschaft. Gern seien die Reiter zu ihm gekommen und hätten ihre Stiefel zur Reparatur gebracht, erzählt er.

1966 nach Deutschland gekommen

Geboren wurde Ivan Kosijer am 25. Mai 1929 in Kroatien. Dort lernte er auch sein Handwerk und kam 1966 nach Deutschland. Die erste Station war Frankfurt, aber als Schuhmacher fand er keine Anstellung und arbeitete erstmal als Zimmermann. In Aschaffenburg war der Schuster dann fünf Jahre bei der Dienstleistungskette „Mr. Minit“ beschäftigt und bildetet später auch die Mitarbeiter aus. Dann machte Ivan Kosijer sich sich in Aschaffenburg selbstständig.

1978 zog der Handwerker nach Walsrode und eröffnete 1992 seine Werkstatt in der Oberen Straße in Verden. Seitdem fuhr er tagein tagaus mit dem Auto von Walsrode zu seiner Werkstatt.

Bei seinen Kunden war der Kroate wegen der Qualität seiner Arbeit und seines ruhigen, freundlichen Wesens beliebt. „Ich war immer zufrieden mit meiner Arbeit und den Kunden. Die Leute mögen mich und ich mag die Leute“, sagt Ivan Kosijer.

