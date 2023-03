Für das Klima: Schulterschluss vor dem Verdener Rathaus

Von: Ronald Klee

Teilen

Gemeinsam für Klima vor dem Rathaus: Fridays for Future vereinte die Kräfte mit den Beschäftigten im ÖPNV. © Privat

Verdener „Fridays for Future“-Gruppe solidarisiert sich mit Streikenden der Verkehrsbetriebe

Verden – Wie an vielen anderen Orten in Niedersachsen haben sich auch in Verden die Streikenden aus den Verkehrsbetrieben mit der Demonstration für den Klimaschutz von Fridays for Future solidarisiert. Gemeinsam zogen sie durch die Verdener Straßen bis vor das Rathaus. In der abschließenden Kundgebung brachten die Beschäftigten von Allerbus mit den Klima-Aktivisten, den Omas gegen Rechts und der Verdener Gruppe von Amnesty International ihre Ungeduld mit der aktuellen Lage kämpferisch zum Ausdruck.

Den Klima-Aktivisten geht es zu langsam, was die Ampel in Berlin zur Rettung des Klimas auf den Weg bringt. „Weder an die Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag noch an das Klimaschutzgesetz hält sich die Politik“, lautet der Befund, der auch in Verden die jungen Demonstranten auf die Straße brachte. Aktueller Anlass für den koordinierten Protest ist der Terminplan der Ampel, deren Parteien zu einem Koalitionsgipfel zusammenkommen wollen.

Der Streik der Busfahrerinnen und -fahrer passt den Protestierenden durchaus ins Konzept: „Weil wir dringend eine Mobilitätswende brauchen. Während der ÖPNV unzuverlässig, teuer und schlecht ausgebaut ist, wird immer noch auf Autobahnen als Lösung gesetzt. (...) Wir brauchen einen Ausbaustopp für Autobahnen und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV. Dafür gehen wir heute bundesweit gemeinsam mit den ÖPNV-Beschäftigten auf die Straße. Denn Mobilität ist ein Grundrecht – und muss für alle bezahlbar sein. Deshalb streiken wir am Freitag in Kooperation mit der Gewerkschaft Verdi!“

Die Schnittmenge, beziehungsweise die gemeinsamen Interessen kamen auch vor dem Verdener Rathaus zur Sprache: „Ein Stopp des Autobahnausbaus und einen sozial gerechten ÖPNV-Ausbau besonders in ländlichen Gebieten“, gehört zum Forderungskatalog der engagierten Klimaschutz-Aktvisten. Und diese Bedeutung konnten die Beschäftigten von Allerbus nur unterstützen.

Die konzertierte Aktion mit den streikenden Busfahrern lief bundesweit. 250 Demos in der gesamten Republik waren angemeldet, eine davon in Verden.

„Es war richtig, dass wir uns den Fridays for Future-Leuten angeschlossen haben“, zog Oliver Ebeling als Mitglied der Tarifkommission eine zufriedene Bilanz nach dem zweiten Streiktag mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Die Alternative wäre gewesen, dass die 30 Beschäftigten im Ausstand nach Bremen zur zentralen Demo fahren. „Aber da wären wir in der großen Masse untergegangen“, nimmt Ebert an. Da der Zustrom bei den jungen Klima-Demonstranten noch nicht wieder die Dimensionen angenommen hatte, wie vor Corona gewohnt, konnten so die Gelbwesten von Verdi umso mehr leuchten.

„Wir haben als Mitarbeiter des ÖPNV teilgenommen“, erklärte Oliver Ebert. Ihm sei aber vor dem Rathaus auch wichtig gewesen, dass dabei deutlich werde, dass er und seine Kollegen in einem Warnstreik dastanden, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Die Kundgebung vor dem Verdener Rathaus war für die Verkehrsprofis zugleich der vorläufige Abschluss ihrer Streikaktionen.

Dass es ruhig um die FfF-Proteste geworden ist, war den Aktiven schon vor der Demonstration bewusst. „Nach einer längeren Pause ist Fridays for Future in Verden endlich wieder zurück“, hatte der Vertreter der Bewegung in Verden, Noah Baumann, im Vorfeld angekündigt. Auch die aktuelle Regierung unternehme in der Wahrnehmung der Aktiven nicht genug gegen den Klimawandel. Das sehe man zum Beispiel an der Zerstörung Lützeraths für noch mehr Braunkohleabbau. „Wirksame Maßnahmen, wie ein Tempolimit oder ein schneller Ausstieg aus fossilen Energien, werden hingegen blockiert“ beklagt Baumann. Schon jetzt würden viele Menschen unter den Folgen der Klimakrise leiden. „Deswegen gehen wir weiterhin für eine lebenswerte Zukunft auf die Straße.“

So waren sich denn die verschiedenen Gruppen vor dem Rathaus auch in ihrer Ungeduld einig, mit der sie auf ihre Ziele zustreben.