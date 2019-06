Schulraum auf der Ziegenwiese

Ein Drittel der Schüler eines Jahrgangs im Landkreis verlässt laut Bildungsbericht die Schule mit einem Hochschulabschluss. Wenn aber, wie in den zurückliegenden Jahren, die Hälfte des Jahrgangs aufs Gymnasium geht, schaffen 17 Prozent von ihnen das Abitur nicht. Der Run aufs Gymnasium wird für sie ein Erlebnis von Überforderung und Versagen. Der Schulträger Landkreis hält aber auch für sie Schulraum vor. Und dass das kostspielig ist, zeigen Pläne für das Domgymnasium, die dem Fachausschuss vorgestellt wurden.

VON RONALD KLEE

Verden – In einem Jahr, nach den Sommerferien, wird der erste Abi-Jahrgang nach der Rückkehr zu G-9 seine Arbeit in der 13. Klasse aufnehmen. Wenn es bei den Zugangszahlen bleibt, werden dann knapp 600 Schüler mehr die Gymnasien im Kreisgebiet besuchen, als jetzt.

Die Eltern von 580 Grundschülern haben ihre Kinder in diesem Jahr für die fünften Klassen in den Gymnasien angemeldet, informierte eine Mitteilungsvorlage die Kreistagspolitiker im Schulausschuss. Nach den 53 Prozent im vergangenen Jahr liegt die Übergangsquote zum Gymnasium diesmal mit 46 Prozent niedriger. „Erfreulich“, findet Peter Bohlmann. Der Landrat denkt dabei nicht nur an das persönliche Misserfolgserlebnis der Heranwachsenden, sondern auch an den Fachkräftemangel. Der wächst vor allem in Berufen, für die kein Studium nötig ist.

Zugleich aber wächst der Raumbedarf an den Gymnasien. Die Erweiterung des Gamma, auch eine mehr als zwei Millionen Euro teure Maßnahme, ist mittlerweile abgeschlossen. Das Achimer Gymnasium ist auf Dreizügigkeit beschränkt. Die übrigen Schüler gehen zum Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium, das siebenzügig geführt wird. Damit ist das gymnasiale Angebot in beiden Städten zehnzügig, denn auch GaW und DOG in Verden haben durchgehend fünf Klassen pro Jahrgang.

Für das Domgymnasium, wo bereits jetzt zwei Mobilklassen den Engpass abfangen, wächst der Bedarf im kommenden Jahr auf acht Klassen. Eine Lösung lasse sich nur mit einem neuen Trakt am denkmalgeschützten Schulbau lösen, berichtete Gerd Blohme von der Gebäudewirtschaft des Landkreises. Er präsentierte den Ausschussmitgliedern das Konzept für ein dreigeschossiges Gebäude, dass acht Klassenräume beherbergen kann und zugleich die wertvolle historische Bibliothek aus ihrem Schattendasein im Schulkeller befreien kann. Dabei sollte beachtet werden, dass die gedruckten Schätze auch unabhängig vom Schulbetrieb für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollte.

„Das Gelände ist bereits stark bebaut und die historischen Fassaden lassen nicht viele Möglichkeiten, den Neubau anzubinden“, machte der Planer die Schwierigkeit seiner Aufgabe deutlich. Einen anderen Standort als die jetzt als Ziegenwiese genutzte Fläche, habe er nicht gefunden.

Für grob geschätzte 3,8 Millionen Euro würden in den beiden oberen Geschossen acht Klassenräume mit Differenzierungsräumen entstehen. Im Unter- und im Erdgeschoss sollen die Bücher ein angemessenes Zuhause bekommen.

Eine weitere halbe Million wird ein Anbau an die Mensa der Schule kosten, schätzt Blohme. Die gewachsene Schülerzahl erfordere auch mehr Platz in der Mensa. Die Verwaltung ohnehin von einem eher wachsenden Bedarf aus. „Die Schüler sind das meist von der Kita und der Grundschule gewohnt, in der Einrichtung zu essen“, gab Bohlmann zu bedenken. Erich von Hofe (Grüne) freute sich ebenso wie Eva Hibbeler (SPD) dass sich für die Raumnot der Schule eine Lösung andeutet. Kurzfristig wird sie allerdings nicht behoben sein. Blohme erwartete, dass allein für das Genehmigungsverfahren 20 Monate ins Land gehen könnten. Der Ausschuss war sich einig, dass der Planer seine Arbeit fortsetzen soll und nähere Details in der nächsten Sitzung festgeklopft werden sollen. Dann könnten Planungsmittel festgelegt werden.