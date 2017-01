Der Filmsaal wird zum Klassenzimmer

Verden - Die 13. SchulKinoWochen finden im Februar und März in Niedersachsen statt. In den 100 teilnehmenden Kinos werden inhaltlich anspruchsvolle, unterrichtsbezogene Filme für alle Schulformen und Altersstufen angeboten. Auch im Verdener Cine City läuft die Veranstaltung von Montag, 6. März, bis Freitag, 10. März.

Mit dem bundesweit tätigen, filmpädagogischen Netzwerk Vision Kino wurden mehr als 120 Filme aller Genres ausgewählt, die als besonders empfehlenswert eingestuft worden sind. Darunter befinden sich Literaturverfilmungen, Filme zu Flucht und Migration, zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Originalsprache sowie Filme für Sprachlernklassen.

Außerdem enthält das Programm einige abiturrelevante Filme. Lehrkräfte haben die Möglichkeit, die Filme im Kino mit ihren Klassen und Kursen zum ermäßigten Eintrittspreis von 3,50 Euro zu sehen. Für Begleitpersonen und Lehrkräfte ist der Eintritt frei. Bei ausgewählten Filmvorführungen werden Referenten der SchulKinoWochen mit Regisseuren, Produzenten, Schauspielern und den Schülerinnen und Schülern diskutieren.

Gespräche mit Referenten möglich

Auch für Filmgespräche werden sie zur Verfügung stehen. Zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs gibt es für Lehrkräfte zu allen Filmen kostenlose pädagogische Arbeitsmaterialien. Ergänzend werden in ganz Niedersachsen Lehrerfortbildungen angeboten. Ziel des film- und medienpädagogischen Projekts ist, die Kompetenzen junger Menschen auf dem Gebiet des Films zu fördern.

Der Kinosaal wird zum Klassenzimmer und bietet die Möglichkeit, bei ausgewählten Vorstellungen mit Filmschaffenden vor Ort über den Film zu diskutieren.

Die Woche nimmt am Montag mit der Romanverfilmung „Tschick“, „Mullewapp – Eine schöne Schweinerei“, „Willkommen bei den Hartmanns“, dem Familienfilm „Auf Augenhöhe“ und „Findet Dorie“ einen würdigen Anfang.

Viele Highlights auf der Leinwand

Am Dienstag folgen die Filme „Rico, Oscar und der Diebstahlstein“, die Literaturverfilmung „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Nur wir drei gemeinsam“, „Alles steht Kopf“ und die Dokumentation „Tortuga – Die unglaubliche Reise der Meeresschildkröte“.

Am Mittwoch werden das animierte Abendteuer „Findet Dorie“, das geschichtliche Drama „Luther“, die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“, „Tschick“ und die Romanverfilmung „Rico, Oscar und der Diebstahlstein“ gezeigt. Donnerstag geht es mit der Sondervorstellung in Zusammenarbeit mit Wabe den Dokumentarfilm „Deutsche Pop Zustände“ in Anwesenheit des Regisseurs Dietmar Post, dem animierten Drama „Alles steht Kopf“, „Nur wir drei gemeinsam“, „Tschick“ und dem Kriegsfilm „Elle s’appelait Sarah – Sarahs Schlüssel“ weiter.

Die SchulKinoWochen finden am Freitag mit den Filmen „Nebel im August“, dem dramatischen Liebesfilm „Die Mitte der Welt“, dem politischen Drama „Nur wir drei gemeinsam“, der Komödie „Welcome to Norway“ und „Das Tagebuch der Anne Frank“ ihr Ende.

Die Anmeldung kann ab sofort online unter www.schulkinowochen-nds.de erfolgen. Weitere Informationen und Unterrichtsmaterial gibt es über das Projektbüro der SchulKinoWochen unter der Nummer 0511/228797-5.