Schuhsammelaktion der Kolpingfamilie

Abholdienst kann beauftragt werden

+ Das Logo der Kolping-Schuhaktion.

Verden - Fast jeder hat zu Hause Schuhe, die schon lange nicht mehr getragen wurden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Schuhe zu spenden und damit den Aufbau und die Begleitung von Kolpingsfamilien in der Einen Welt zu fördern. Schuhe, die nicht kaputt sind, gehören auf keinen Fall in die Mülltonne, heißt es in einer Pressemitteilung.