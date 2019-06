Schülern ein Vorbild sein

24 Absolventen des Studienseminars bestehen ihr Staatsexamen

+ Die frischgebackenen Lehrer mit Seminarleiter Oliver Steffens (r.) und seiner Stellvertreterin Nina Johswich (l.). Foto: Haubrock-Kriedel

Verden - Von Antje Haubrock-kriedel. 24 Anwärter des Studienseminars Verden für die Lehrämter an Grund-, Haupt- und Realschulen haben ihr Staatsexamen bestanden. Am Donnerstag erhielten sie im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihre Zeugnisse in der Grundschule am Sachsenhain. Ab dem 1. August können sie somit als Lehrer im niedersächsischen Schuldienst arbeiten.