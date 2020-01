Schüler zu freien Geistern erziehen

Verden – 22 Anwärterinnen und Anwärter des Studienseminars Verden haben ihr Staatsexamen bestanden. Im Rahmen einer Absolventenfeier im Alten Schulhaus Dauelsen erhielten sie ihre Zeugnisse und wurden von Seminarleiter Oliver Steffens als „fertige Lehrerinnen und Lehrer“ in den Schuldienst entlassen.

„Sie können stolz auf sich sein. Sie haben in Ihrem beruflichen Werden einiges geleistet“, sagte Steffens in seiner Rede. Nach dem Abschluss des Studiums seien die Absolventen nach anstrengendem und anspruchsvollem Vorbereitungsdienst und der Staatsprüfung nun fertig examiniert. Seinen jungen Kolleginnen und Kollegen gab Steffens zum Schluss noch einige persönliche Worte mit auf den Weg. Besonders wichtig sei ihm der Gedanke der Autonomie. In diesem Zusammenhang habe ihn ein Satz von George Orwell durch seine Unterrichtszeit begleitet: „Der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht.“ Obwohl fast 100 Jahre alt, sei dieser Gedanke heute bedeutsamer denn je, betonte der Seminarleiter. „Der Satz besagt, dass Sie in Ihrem unterrichtlichen Handeln immer dafür Sorge tragen müssen, dass Ihre Schülerinnen und Schüler nicht nur zu Wissensempfängern werden, sondern vor allem lernen zu lernen. Dass sie lernen, diskursiv zu denken, kritisch-konstruktiv zu hinterfragen, stets nach konstruktiven Lösungen Ausschau haltend“, sagte Steffens. So sei der Bildungsauftrag des Niedersächsischen Schulgesetzes zu verstehen. „In unserer digitalen Zeit mit seinen Herausforderungen durch Big-Data und Künstlicher Intelligenz sind es gerade die von Autonomie durchdrungenen Persönlichkeiten, derer wir bedürfen. Nicht die Ja-Sager und Alles-Mitmacher, sondern die freien Geister“, betonte Steffens. Diese zu fördern, bedeute für die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht nur eine große Herausforderung, sondern auch, dass sie selbst immer wieder zu solcher Autonomie finden und ihren Berufsalltag als Lernprozess erleben sollten, machte Steffens deutlich. Abschließend bedankte er sich im Namen des Landes Niedersachsen bei seinen neuen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich für den Lehrberuf entschieden haben. „Seien Sie versichert, dass die Menschen Sie dringend brauchen.“ ahk