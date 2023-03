Schottergärten: Stadt will bis zum Spätsommer Taten sehen

Von: Heinrich Kracke

Ein Schottergarten in Verden. © Kracke, Heinrich

Das Verdener Rathaus nimmt Schottergärten in den Fokus. Diese sollen möglichst schnell verschwinden. Eigentümer sprechen von Behördenwillkür.

Verden – Vor fünf Jahren war es noch irgendein Gefühl. „Schottergärten breiten sich aus“, monierte Udo Paepke vom BUND bei einem Rundgang durch einzelne Verdener Quartiere. Jetzt hat das Rathaus genauere Zahlen. Und die fallen erschreckend aus. „In den Baugebieten in Neumühlen liegt der Anteil der Schottergärten bei 30 bis 60 Prozent“, sagt Dagmar Boenig-Willert von der Abteilung Bauaufsicht und Denkmalschutz. Schon im vergangenen Herbst habe man Sünder angeschrieben und um Rückbau und mehr Grün und vielleicht hier und dort Blumen oder Bäumchen gebeten. Erste Hausbesitzer haben daraufhin, so Boenig-Willert, entsprechend reagiert. Andere agierten eher verschnupft. Aussitzen können sie die Pflicht zur Flora nicht. Bis zum Spätsommer will die Stadt Taten sehen. „Die Frist läuft im September ab.“

Die Zahl der Eigentümer mit unzulässigen Schottergärten ist alles andere als eine Marginalie. Aus den Neubaugebieten Neumühlen I und II sowie Im Grundhof wurden nach Stadtangaben rund 100 Häuslebauer angeschrieben. Knapp die Hälfte schritt zur Tat. „40 haben ihren Schottergarten bereits entfernt.“

Zuweilen flimmern im Ratssaal bunte Landkarten über die Leinwand. Eine davon kommt mit blauen und roten Farbtönen daher, zuweilen dunkelroten Farbtönen. Abgebildet ist das Verdener Stadtgebiet, dargestellt ist die Klimaanalyse. Und da fallen sie ins Auge. Der Lönsweg, zum Beispiel. Auffallend blau ist er markiert. Hier liegt eine Frischluft-Schneise, selbst in heißen Sommernächten ist es hier noch vergleichsweise kühl. Und es fallen die dunkelroten Flecken auf, die überhitzten Quartiere der Stadt, jene Straßenzüge, in die sich kaum ein Lüftchen verirrt und die Luft noch stärker aufgeheizt ist als sowieso schon. Die Neubaugebiete in Neumühlen weisen regelmäßig diese Temperaturen auf, und das, obwohl drumherum sogar noch viel Natur liegt mit Schattenspendern und Grün und dem nahen Verdener Stadtwald und der Feldmark an den Berufsbildenden Schulen. „Ursache sind die Schottergärten“, heißt es bereits seit Jahren bei jeder Gelegenheit in den politischen Gremien. Jetzt hat das Rathaus reagiert.

Gut 30 Hausbesitzer aus den Neubaugebieten östlich Dauelsens mögen es gewesen sein, die der Einladung ins Rathaus gefolgt waren. Eine Art Bürgerinitiative hatten sie zuvor ins Leben gerufen. Warum jetzt ein Rückbau der Schottergärten, lautete eine der Fragen, die die neuen Eigenheimbesitzer bewegten, einige rückten das Vorgehen der Stadtverwaltung bereits in die Nähe einer Behördenwillkür. Die Bauaufsicht kommt zu anderen Schlüssen. „Grün in den Garten zu bringen, ist keine neue Erfindung“, sagt Boenig-Willert. „Schon 1973 wurde in die niedersächsische Bauordnung die Empfehlung aufgenommen, Grünflächen zu integrieren. Seit 1986 ist es Pflicht.“ Zusätzliche Rechtssicherheit schuf das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg, das Mitte Januar entschieden hatte, dass Bauaufsichtsbehörden den Rückbau von Schottergärten grundsätzlich anordnen dürfen. Steine oder Kiesel sind demnach nur dann als Gestaltungselemente zulässig, wenn sie eine untergeordnete Bedeutung haben.

Allerdings fallen die Vorschriften für die Neumühlener Baugebiete komplizierter aus. Die Hausbaupläne sind nach dem sogenannten vereinfachten Prüfverfahren genehmigt, heißt: Dem jeweiligen Bauherren wird die Pflicht auferlegt, selbst dafür zu sorgen, dass die eingereichten Baupläne tatsächlich verwirklicht werden. „Das läuft in Eigenverantwortung.“ Nur: In der Realität wurden die Vorgaben halt sehr weit ausgelegt, zu weit.

„Im Prinzip ist die gesamte Fläche, die nicht bebaut ist, als Grünfläche herzurichten“, so die Leiterin der Verdener Bauaufsichts-Abteilung. Ausnahmen seien allenfalls für eine gepflasterte Garagenzufahrt sowie einen befestigten Weg zur Haustür möglich. Schon bei einem nächsten Stellplatz hört der Spaß auf. „Es ist lediglich ein einziger befestigter Einstellplatz erlaubt.“

Wer einen Schottergarten sein eigen nennt und den Weg in den Ratssaal angetreten hatte, der bekam nicht nur die Gesetzeslage präsentiert, er bekam auch gute Beispiele an die Hand.

Farbenfroh gestaltet ist sie, auf 20 Seiten kommt sie daher. Jene Broschüre mit dem Titel „Vorgärten in Verden“, in der die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Nabu-Kreisverband Tipps und Informationen zur Anlage schöner, bunter, naturnaher Vorgärten ausarbeitete, die „viel Freude und wenig Arbeit machen“. Einerseits wird mit dem Vorurteil aufgeräumt, Schottergärten seien pflegeleicht. „Stimmt nicht, die Natur erobert sich ihren Platz zurück“, heißt es. Es bilde sich Feinmaterial zwischen den Steinen, das zu Bewuchs führe. Ferner sei das Entfernen von Laub schwierig. Andererseits mangelt es in dem aufwändig gestalteten Ratgeber nicht an Tipps. „Ein wichtiges Ziel ist, dass zu jeder Jahreszeit etwas blüht.“ Heimische Pflanzen seien zu setzen, aber nicht alle Arten kommen in Frage. „Sie sollen der heimischen Tierwelt Nahrung und Lebensraum bieten.“ Und schon beim Anlegen des Gartens dürfe nichts dem Zufall überlassen bleiben. „Wir verwenden keinen Torf, um nicht zur Zerstörung der letzten Moore beizutragen.“ Stattdessen sei der Kompost aus dem eigenen Garten oder der Verdener Kompost besser geeignet.

Der Informationsfluss im Rathaus dürfte erschöpfend ausgefallen sein. „Wir hatten noch angeboten, der Bürger kann sich für weitere Fragen an die Bauaufsicht wenden“, so Boenig-Willert. „Aber bisher hat sich niemand gemeldet.“ Die Behörde indes bleibt weiterhin mit dem Thema befasst. „Wir werden auch sogenannte Altbestände überprüfen“, heißt es bereits. Wo nicht das Grün überwiege, trudele über kurz oder lang ein entsprechendes Schreiben ein. Allerdings werde man weiterhin „nicht böse einschreiten“, sondern Vorschläge unterbreiten, wie Vorgarten oder Garten gestaltet werden könne.

Ganz versiegt ist die Hoffnung auf einen freiwilligen Umbau der steinernen Flächen nicht. Dies geschehe immerhin auch zum Vorteil der dort wohnenden Menschen, heißt es. Deshalb kommt zuweilen eine Grafik zur Oberflächentemperatur des Landesbetriebs Landwirtschaft in Hessen zum Einsatz. Analysiert wurden die Werte aus dem September 2020. Die Temperatur von Schotterflächen erreichte innerhalb weniger Tage mehrfach den Wert von 50 Grad, die Temperatur von Pflanzflächen überschritt im gleichen Zeitraum gerade einmal die 30-Grad-Marke.