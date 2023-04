Verdens Innenstadtgärten müssen Mitte Mai blühen

Von: Heinrich Kracke

Aus ihrem Mauerblümchendasein soll jetzt auch die Predigerstraße geholt werden. Zum Wochenbeginn sind die Bagger angerollt. © Wienken

Auch die Arbeiten am dritten Verdener Innenstadtgarten, in der Predigerstraße, haben begonnen. Bis Mitte Mai muss alles fertig sein. Sonst kann‘s teuer werden.

Verden – Das Wettrennen mit der Zeit steht vor einem spannenden Finale. In der Verdener Innenstadt haben jetzt die Arbeiten auch am dritten Verdener Stadtgarten-Projekt begonnen. Auf der Predigerstraße zwischen Fußgängerzone und Einfahrt ins Fischerviertel sind zu Wochenbeginn die Bagger angerollt. Das Problem allerdings: Wenn sie nicht rechtzeitig wieder abrücken, kann es für die Stadt Verden teuer werden. Rund 300000 Euro sollen die drei Gärten insgesamt kosten, etwa 90 Prozent bekommt das Rathaus vom Land Niedersachsen erstattet. Vorausgesetzt allerdings, die Gärten blühen Mitte Mai. Und bis dahin sind es nur noch vier Wochen.

Alles liegt in der Hand der beauftragten Firmen

Schon im November saß der Stadtverwaltung die Zeit im Nacken. „Das wird eng“, sagte Rainer Kamermann im zuständigen Ausschuss. Damals hatte die Ausschreibung für den letzten der drei Gärten gerade erst begonnen. Immerhin konnte bereits Anfang Februar das Projekt vor dem Domherrenhaus begonnen werden. Inzwischen ist darüber hinaus die Pflasterung hinter dem Rathaus rund ums Denkmal beseitigt. Ob alles im Zeitrahmen bleibt, liegt jetzt in der Hand der beauftragten Firmen.

Klimafreundliches Grün statt versiegelter Fläche

Aufwändig war vor allem die Planung gelaufen. Die Stadt hatte eigens einen Wettbewerb ausgeschrieben, die Mera-Landschaftsarchitekten aus Hamburg setzten sich schließlich durch. Ihre Aufgabe seinerzeit: Aus der hohen Flächenversiegelung sollte eine grüne Oase mit klimafreundlichen Aspekten geformt werden. Der Museumsgarten des Domherrenhauses erhält einen eher formalen Charakter. Er rahmt und organisiert die Situation vor dem Haupteingang und bietet Sitzgelegenheiten inmitten der strukturreichen Vegetation. Ein Teppich aus Natursteinplatten weißt den Besuchern den Weg zum Eingang des Museums. Im Kontrast zu dem stringenten Konzept erhält der südlich gelegene Pocket Garten einen naturbelassenen Charakter. Der Innenstadtgarten mit Grünverbindung Predigerstraße erstreckt sich von der Fußgängerzone in der Großen Straße bis zum westlichen Alleruferpark Am Bollwerk. Als wiederkehrendes Element wird die Stockrose prägend für das Stadtbild. Das Herzstück der Straße wird der mittig gelegene Innenstadtgarten, ein Nachbarschaftsort, an dem man verweilen, sich treffen oder kurz ausruhen kann. Der kleine Platz seitlich des Rathauses an der Ritterstraße mit dem Denkmal wird durch einen Pflanzteppich neu gegliedert. Das Denkmal bildet südlich der Fläche den Mittelpunkt des Platzes. Trotz der räumlichen Nähe zur lebhaften Fußgängerzone bildet der kleine Platz eine Nische zwischen Rathaus und St. Johanniskirche und wird zur grünen Oase.