Schon 200 Interessenten für das Baugebiet Neumühlen 3

Verden – Der Traum vom Eigenheim, für viele ist er in Neumühlen wahr geworden. Inzwischen bearbeiten die Fachleute im Rathaus Flächennutzungs- und Bebauungspläne für den dritten Abschnitt. Denn die Nachfrage an Baugrundstücken ist groß.

Der 5200 Hektar umfassende Geltungsbereich des B-Plans schließt direkt an Neumühlen 2 an, wird nördlich von der Straße Im Paddock und westlich von der Traversale begrenzt. Platz für rund 50 Einfamilien- und Doppelhäuser, darunter zweigeschossige Stadtvillen, für Reihen- sowie für Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten sieht der Entwurf vor. Die Vergabe der Grundstücke sei jedoch noch nicht erfolgt, so Klaus Krimmer.

Er ist Mitarbeiter am Verdener Standort der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), einem gemeinnützigen Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raum mit dem Land Niedersachsen als Hauptgesellschafter. Die NLG ist für die Erschließung und Vermarktung des künftigen Baugebietes zuständig.

Auf Krimmers Schreibtisch häufen sich derzeit die Anfragen für Neumühlen 3. Auf der Liste der Interessenten sind bereits 200 Namen notiert. „Das ist sehr viel“, weiß der Fachmann. Das Einfamilienhaus sei dabei ebenso gefragt wie das Mehrfamilienhaus. Und es gebe auch Einzelpersonen, die sich gleich für mehrere Wohneinheiten interessierten, in einer Kombination aus Eigennutzung und Geldanlage.

Beim Verkauf der Flächen spielt es aber keine Rolle, wer wann sein Interesse bekundet hat. „Wahrscheinlich wird es Vergabekriterien geben“, so Krimmer. Sie würden noch mit der Stadt Verden abgesprochen. Weil diese wiederum sehr am Klimaschutz interessiert sei, könnte der Einsatz ökologischer Baustoffe bei der Veräußerung der Grundstücke zum Tragen kommen, nennt Krimmer ein Beispiel.

Wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, vermutlich zum Jahreswechsel, würde die NLG alle Interessenten anschreiben und bitten, die Wünsche zu konkretisieren, erklärt der Experte das weitere Verfahren. Bevor es an die Verteilung der Grundstücke geht, muss die Ausschreibung für die Erschließung des Neubaugebietes abgeschlossen sein. „Alles andere wäre ja unseriös“, sagt Klaus Krimmer. Denn der Preis der Grundstücke richte sich auch nach den Kosten für Erdarbeiten und Baustraße. Läuft alles nach Plan, hätte das Gebiet ab Juli die sogenannte Hochbaureife.

Bei der Erschließung steht die NLG aber vor denselben Problemen wie andere Bauherren. Die Branche boomt. Die Auftragsbücher sind voll. Wer bauen will, muss warten. Das hat Krimmer übrigens auch im Baugebiet Ziegeleiweg in Hutbergen beobachtet. Binnen eines halben Jahres habe die NLG dort alle 62 Einheiten für Einfamilien- und Doppelhäuser verkauft. An junge Familien, aber auch an Menschen der Generation Ü50, die jetzt schon mal das altersgerechte, ebenerdige Wohnen in den Blick genommen haben. Aber ob sie alle noch in diesem Jahr mit dem Bauen beginnen können, bezweifelt Krimmer.

Die Entwürfe für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan Neumühlen 3 lagen am Dienstag erneut dem Ausschuss für Stadtentwicklung vor. Diesmal ging es um die Anregungen und Hinweise aus dem Verfahren zur Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange. Das Gremium sprach sich am Ende einstimmig für Bebauungs- und Flächennutzungsplan aus.

Zuvor hatte Carsten Hauschild noch angeregt, zugunsten eines weiteren Mehrfamilienhauses auf drei der geplanten Stadtvillen zu verzichten. Der SPD-Ratsherr stellte infrage, ob die zweigeschossigen Einfamilienhäuser wohl noch zeitgemäß sind. „Ganz viele wollen diese Stadtvillen“, hielt Stadtplanerin Stephanie Thies dagegen. Ausschussvorsitzender Frank Medenwald (CDU) machte einen Kompromissvorschlag: „Wir können dem Investor ja mitgeben, dass wir bei einem entsprechenden Bedarf an Mehrfamilienhäusern den Bebauungsplan kurzfristig ändern.“