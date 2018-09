Kinderkonzert der Niedersächsischen Musiktage entführt nach „Paris! Paris!“

Ein schönes „Schurken“-Stück

+ © Niemann „Die Schurken“, Stefan Dünser (Trompete), Martin Deuring (Kontrabass), Martin Schelling (Klarinette) und Goran Kovacevic (Akkordeon), begeisterten ihr junges Publikum in der Verdener Stadthalle mit „Paris! Paris!“. © Niemann

Verden - Große Musik für kleine Leute: In Verden gehört das Kinderkonzert im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage inzwischen zum guten Ton. Es macht klassische Musik für Mädchen und Jungen ab sechs Jahren auf besondere Weise erlebbar – und ohne Altersgrenze nach oben. Denn wer neugierig ist, bleibt jung und spitzt seine Ohren. So auch beim diesjährigen Kinderkonzert „Paris! Paris!“, dem Familienkonzert mit den „Schurken“ in der leider nur spärlich besetzten Stadthalle.