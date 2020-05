Bei schönem Wetter hoch hinaus

Kletterpark seit Sonnabend wieder geöffnet / Viele Besucher am ersten Tag

+ Klettertrainer Timo Schwedoski freut sich, dass es wieder losgeht.

Verden – Pünktlich zum zehnjährigen Bestehen konnte der Kletterpark Verden nach der coronabedingten Zwangspause am Sonnabend in die neue Saison starten. Zahlreiche Gäste, darunter auch viele Familien, nutzten das Freizeitangebot gern und balancierten bei strahlendem Sonnenschein mutig über schwankende Holzbalken oder dünne Seile. „Eigentlich beginnt bei uns die Saison mit den Osterferien, in diesem Jahr konnten wir gar nicht richtig anfangen. Nach einem Kindergeburtstag Anfang März mussten wir schon wieder schließen“, erzählt Timo Schwedowski, Leiter des Kletterpark-Teams. Umso erleichterter sind alle, dass es nun wieder losgeht.