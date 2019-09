Schnupperkurs beim Bläsercorps

Das Bläsercorps der Kreisjägerschaft Verden bietet allen, die Freude an der jagdlichen Musik haben und das Spielen auf dem Jagdhorn erlernen möchten, einen Schnupperkurs an. Notenkenntnisse sind dabei von Vorteil, aber kein Muss. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr, im Lintler Krug in Kirchlinteln, und endet im Februar 2020. Die Kursgebühren betragen 50 Euro, Jagdhörner können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Interessierte wenden sich an Bläserobmann Johann Winkelmann, Telefon 04238/1677, mobil 0176 577 998 56. Weitere Infos unter http://jaegerschaft-verden.de/blasercorps/. Foto: Preuß