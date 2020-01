Klimaschutz und Energieagentur startet: Stromfasten nach kleVer

Verden – Das Türschild ist noch mit dem Bürodrucker improvisiert und ein Logo für den Wiedererkennungswert fällt nicht ins Auge. Die Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH (kleVer) hat im Strohballenbau des Ökologischen Zentrums in Verden gerade erst ihre Räume bezogen. Geschäftsführerin Janine Schmidt-Curreli hat mit Corbinian Schöfinius zum Jahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen. Die Schreibtische haben kaum einen Platz gefunden, da haben die beiden schon einen Stapel an Vorhaben, mit denen sie die Energiewende und den Klimaschutz im Landkreis voranbringen wollen.

„Wir brauchen die Generation 60 plus“, betont die Diplom-Volkswirtin. Das Thema, an dem sie in der Agentur arbeitet, sei nicht nur etwas für die Generation der Fridays for Future. Gerade die Älteren wüssten noch, wie sparsamer Umgang mit Ressourcen funktioniert, regionale Lebensmittel auf den Tisch kommen oder Waren auch mit einem Minimum an Verpackungsmüll den Besitzer wechseln können. Vieles lasse sich für den Klimaschutz schon mit Verhaltensveränderungen erreichen.

Genau an dieser Stelle setzt auch ein Projekt an, das die beiden im Februar starten wollen. Gemeinsam mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen wollen die beiden Verdener Kollegen eine Energie-Fasten-Kampagne starten. „Warum nicht die Enthaltsamkeit der Zeit vor Ostern statt bei Süßigkeiten oder Alkohol bei Stromverbrauch oder Heizenergie üben?“, ist die Frage, die dahinter steht. Die Antwort und Tipps zur Umsetzung haben Schmidt-Curreli und Schöfinius. Auch Info-Versanstaltungen sollen bei der praktischen Umsetzung helfen.

Wenn die neue Agentur ein Logo gefunden hat und die geplante Internetseite online ist, soll dort Ende Mai ein besonderer Service erscheinen. „Ein Solar-Dach-Potenzial-Kataster“, verrät Schöfinius den Plan. Mit einem Klick sollen Hausbesitzer erfahren können, wie die Möglichkeiten von Fotovoltaik auf ihrer Immobilie sind. Auch die weiteren Informationen bis hin zum Handwerk sollen dort zu finden sein. Die Agentur könne zudem weiterhelfen, wenn sich Interessierte etwa für Mieterstrom-Projekte finden.

Schöfinius ist sicher, dass nicht die Angst vor den Kosten die Eigentümer von der Investition abhält. „Die Zinsen sind niedrig und die Strompreise steigen.“ Was sie mit Solar-Technik einsparen können, und welche Lösungsvarianten sinnvoll sind, können Interessierte bei kleVer erfahren.

Die Agentur will aber nicht nur dafür sorgen, dass der sorgsame und kluge Umgang mit dem Energie-Verbrauch tiefer in der Bevölkerung fußfasst. Auch Unternehmen sind gesuchte Partner der Agentur. „Wir wollen eine Schnittstelle sein“, erklärt die Geschäftsführerin ihre Aufgabe. Als Ansprechpartner für Unternehmen verstehen sie sich, wenn sie Informationen über Förderung und Möglichkeiten für einen sinnvolleren Umgang mit Energie bei Hallen und dergleichen suchen.

Aber auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen im Landkreis, den Gesellschaftern der Agentur, sei von großer Bedeutung. „Gemeinsam kommt man weiter“, ist Schmidt-Curreli sicher. Sie setzt auf Projekte, die nicht immer an Gemeindegrenzen Halt machen müssen. „Wir können die Kenntnisse über Technik bei den öffentlichen Anliegen einbringen.“

Themen wären hier auch die Wärmewende oder die Wasserstoff-Wirtschaft, die von einzelnen Kommunen kaum zu händeln wären.

Ein weiterer Plan, den Schmidt-Curreli und Schöfinius mit der Gründung auf den Weg bekommen haben, ist die Gründung eines Fördervereins im März.

Interessierte Unternehmen, die sich daran beteiligen wollen, gebe es bereits, darunter sind die Stadtwerke Verden und die Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE). Auch hier erwarten beide ein großes Potenzial für Projekte, die die Anliegen Klimaschutz und Umstieg auf alternative Energieformen fördern können.