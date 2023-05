Schnäppchenjäger auf Maitour in Westen

Ein kleines Paradies für Abstauber und Liebhaber von Trödel & Co war am Maifeiertag der vom SV Jahn Westen organisierte Flohmarkt auf dem örtlichen Sportplatz. Dutzende Händler aus Westen und Umzu hatten zuvor ihre Wohnungen, Dachböden oder Keller geräumt und boten an Waren feil, was sie selber nicht mehr verwenden konnten. Der Flohmarkt begann offiziell erst um 9 Uhr, die wahren Schnäppchenjäger waren jedoch schon auf der Suche, als die Stände gerade aufgebaut und die Kostbarkeiten aus den mitgebrachten Taschen, Umzugskisten oder Wäschekörben nicht einmal ausgepackt waren.

1 / 41 Flohmarkt auf dem Sportplatz in Westen © Christel Niemann

