Historisches Verden: Treffpunkt an der Schwenkpumpe

Von: Markus Wienken

Blick in die 1950er-Jahre, als in Verden Wasser noch an Pumpen geholt wurde. © Sammlung VAZ

Wasser mit dem Eimer holen...hört sich idyllisch an...büschen tratschen mit dem Nachbarn...in Verden gab‘s mal Schwenkpumpen...Blick in die Geschichte...

Verden – Die Schwenkpumpen in Verden gehörten über mehr als ein Jahrhundert zum Stadtbild. Laut Aufzeichnungen aus dem Jahr 1808 sprudelten zeitweilig 28 Brunnen, teils mit Pumpen zu bedienen, später kamen noch weitere hinzu. Zunächst eher unprofessionell, wurde die Wasserversorgung bald auf sichere Füße gestellt, fand Ernst Nerger, Verdens Stadtarchivar in den 1970er-Jahren, heraus

Mehrere Bürger, ihre Zahl schwankte zwischen 10 und 25, schlossen sich zu Interessentenschaften zusammen. Nun kehrten vier der Schwenkpumpen zurück, stehen am Sandberg , in der Schleppenföhrerstraße, am Mühlentor und – wenn der Syndikatshof saniert ist – im angrenzenden Klostergarten. Wasser wird aus den Pumpen zwar nicht mehr fließen, aber dafür sehen sie nach der Restaurierung sehr schön aus.

Aus einem Guss, schön verpackt in Holz oder eingefasst mit Sandstein: Schwenk- oder Schwengelpumpen haben über Jahrhunderte das Stadtbild Verdens geprägt. Nicht nur zur Versorgung der Haushalte, die „Pumpstationen“ waren auch Treffpunkte für Tratsch und Klatsch aus der Nachbarschaft.

Waren die Pumpen früher über die gesamte Stadt verteilt, wurden es mit den Jahren immer weniger. Der Zahn der Zeit leistete ganze Arbeit. Die verbliebenen Pumpen fristeten ein kaum beachtetes Dasein. Wasser floss schon lange keins mehr, die Witterung, insbesondere Frost und Nässe, nagten an der Holzverkleidung.

Ein Blick zurück: Die Pumpen in der Stadt waren, als es noch kein fließendes Wasser aus der Leitung gab, lebensnotwendig, gaben dabei auch immer wieder Anlass zum Streit, bis hin zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Wurde und wird in Verden gebaut, stoßen Bagger und Handwerker immer wieder mal auf Überreste der Vergangenheit, die näheren Aufschluss über Funktion und Nutzung geben. Stadtarchivar Karl Nerger hat darüber in einem Beitrag im Heimatkalender von 1973 ausführlich berichtet. Im Jahr 1967 waren städtische Arbeiter in der Nagelschmiedestraße auf einen alten Brunnen gestoßen. Stadtplaner Edmund von Lürthe, schon damals viel mit der Kamera unterwegs, nahm die Maße des Bauwerks auf: Durchmesser 1,10 Meter, Schachttiefe 5,60 Meter, der Wasserspiegel, so recherchierte von Lürthe, stand bei 4,25 Meter.

Schmuckstück: Vier Schwenkpumpen wurden saniert. Wasser fließt aber nicht mehr. © Markus Wienken

Wie auch heute, so wurde schon damals die Wasserversorgung auf sichere Füße gestellt, fand Nerger heraus. „Zu diesem Zweck schlossen sich benachbarte Bürger, ihre Zahl schwankte zwischen 10 und 25, zu Interessentenschaften zusammen. An ihrer Spitze stand anfangs ein Sodmeister, der dann zum Brunnen- und zu guter Letzt zum Pumpenmeister aufrückte“, schreibt Nerger.

Die Aufgabe des Meisters: Er war für das Wasser und die Hebevorrichtung verantwortlich, musste Handwerker zur Reinigung und Reparatur bestellen und auch bezahlen. Das Geld dafür zahlten die Mitglieder der Wasserinteressentenschaften aus ihrer Privatschatulle. Die Stadt hatte damit nichts zu tun.

Oder doch? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab’s mal großen Streit in den Reihen der „Interessenten“. Die Stadt schritt ein, auch deshalb, weil es immer mehr Brunnen gab, sich aber niemand gezwungen fühlte, Geld für die Unterhaltung an die „Interessenten“ zu zahlen. Ein Gerichtsurteil sprach die Anlieger der Brunnen schließlich am 3. Juli 1913 von der Unterhaltung und damit den Zahlungen frei. Die Begründung: „Es gibt kein öffentliches Interesse mehr.“