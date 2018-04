20 Kinder bei der langen Lesenacht in der Verdener Stadtbibliothek

Nachts in der Stadtbibliothek: Valeriu, Bix, Olaf und Samia in den Schlafsäcken.

Verden - Geschichten hören oder selber lesen, bis die Augen zufallen: Die Lesenacht in der Verdener Stadtbibliothek bot den sieben- bis zehnjährigen Teilnehmern ein unterhaltsames Programm. Bis tief in die Nacht hinein vertrieben sich die 20 Kinder die Zeit mit vorlesen, lesen und natürlich spielen.

Als es draußen dunkel wurde und die letzten Kinogänger nach Hause gingen, brannte in den Räumen der Verdener Stadtbibliothek am Holzmarkt noch immer das Licht. Nein, es hatte niemand vergessen, die Lampen zu löschen und es trieben sich auch keine ungebetenen Gäste in den Bibliotheksräumen herum. Im Gegenteil: 20 Kids waren der Einladung der Stadtbibliothek gefolgt, im Rahmen der Verdener Buchmesse für Kinder eine spannende Lesenacht in der Stadtbibliothek zu verbringen. Den von den Bibliotheksmitarbeiterinnen Janina Jordis und Anna Haar im Wechsel vorgelesenen Kapiteln aus „Tim und die Knolle Murphy“, einer aberwitzigen Geschichte um die Bibliothekarin Miss Murphy, die den Spitznamen Knolle trägt, lauschten alle Kids, selbst die ältesten, gespannt. Kein Wunder, denn die Geschichte weckte Bilder von Abenteuern und von unglaublichen Ereignissen vor ihrem geistigen Auge.

Nicht minder Spaß hatten die Nachtleser an Spielen und kreativem Tun wie Kartoffeldruck odet Verstecken in der dunklen Bibliothek. Natürlich wurde auch ausgiebig in den Bibliotheksbüchern geschmökert, zuletzt noch mit Taschenlampen im Schlafsack, bis auch den Letzten die schweren Lider zufielen.

Einige Kinder waren Jordis und Haar bereits als Stammleser der Bibliothek bekannt, andere dagegen waren neu: Emelie, Paula, und Jana beispielsweise kannten die Stadtbibliothek schon gut und haben die Einrichtung oft besucht.

Bei einer Lesenacht hatten bislang aber nur wenige Kinder mitgemacht. „Dabei macht das ganz viel Spaß“, sagte Emelie. Sie gehörte zu den ausgesprochenen Leseratten der Veranstaltung. „Wenn ich mir ein Buch vornehme und es gut ist, dann habe ich es oft schon am nächsten Tag ausgelesen“, erzählt sie stolz.

Für den aktuellen Lesestoff brauche sie allerdings deutlich länger: „Ich lese Teil zwei von Harry Potter und ich habe für den ersten Band rund drei Monate gebraucht.“

Am frühen Morgen war die Lesenacht nach einem von Mitgliedern des Fördervereins der Stadtbibliothek vorbereiteten Frühstück zu Ende, und die müden aber überaus zufriedenen Teilnehmer wurden von ihren Eltern abgeholt.

nie