Schmerzensgeld in Aussicht

Auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Taxistand kam die 36-jährige Klägerin zu Fall. Sie stürzte im Dunkeln über die Stufen im Vordergrund. Das Foto entstand vergangenes Jahr. Inzwischen ist dort ein Beet angelegt. ArchivFoto: Koy

Schmerzensgeld nach einem Sturz auf dem Bahnhofsvorplatz fordert eine 36 Jahre alte Klägerin von der Stadt Verden. Dies wurde zunächst kategorisch abgelehnt, der Sturz und die Verletzungen bestritten. Doch nach zwei Stunden Verhandlung gestern vor dem Landgericht Verden stimmte der Anwalt der Stadt einem Vergleich auf 1 000 Euro zu. Eine Hintertür ließ er sich aber in Form einer Widerspruchsfrist offen.

VON WIEBKE BRUNS

Verden – Am Abend des 9. Januar 2018 war die Klägerin mit der Bahn aus Langwedel nach Verden gekommen. Für das letzte Stück nach Hause wollte die Verkäuferin sich ein Taxi nehmen, stürzte aber auf dem Weg dorthin. An einer Stelle, wo sich auch die Juristen gestern vor der der 5. Zivilkammer uneinig waren, ob man es überhaupt Stufe nennen könne. Zwar wurde dort später ein Beet hingebaut, doch Ralf Klingeberg, Anwalt der Stadt, sah dennoch keinen Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht, worauf es bei der Klage ankommt.

„Jugendliche haben mir hochgeholfen, weil ich alleine nicht aufstehen konnte“, berichtete die Verdenerin. Die Taxifahrt ging dann zur Untersuchung ins Verdener Krankenhaus. Dem Taxifahrer sei der herunterhängende Arm aufgefallen, doch in der Klinik sei nur der Unterarm geröntgt und eine Prellung diagnostiziert worden. Eine „Abrissfraktur am linken Oberarmkopf“ habe erst eine Woche später ein Unfallchirurg festgestellt.

Die Klägerin meinte sich zu erinnern, dass sie bis April/Mai 2018 krankgeschrieben gewesen sei. Sie habe den Arm angewinkelt am Körper tragen müssen, brauchte in der Zeit Hilfe unter anderem beim Duschen und Anziehen.

Die Stufen seien nicht wahrnehmbar gewesen, hatte Richterin Dayana Stanciulea zuvor die Begründung der Klage zusammengefasst. Scheitere ein Vergleich, sei dazu eventuell noch ein Gutachten einzuholen, gab sie zu bedenken.

„Alle DIN-Vorschriften wurden erfüllt und es gab Lichtmessungen“, argumentierte Klingeberg. Manfred Hartmann, Anwalt der Klägerin: „Ich bin fast jeden Tag über den Platz gegangen und habe gedacht, hier sind Unfälle vorprogrammiert.“ „Ähnliche Aussagen habe ich von Kollegen gehört“, merkte die Richterin an.

Da die Zeugin häufig ein Taxi nehme, habe sie von den Umbaumaßnahmen gewusst. Und der Platz sei zwei Monate vor dem Sturz abgenommen und freigegeben worden, argumentierte Klingeberg nach Anhörung der 36-Jährigen. „Der Platz ist schräg, da muss man grundsätzlich vorsichtiger gehen“, behauptete er zudem, was Manfred Hartmann aufbrachte. „Der bauliche Zustand war schlicht und ergreifend heimtückisch“, schimpfte der Verdener Anwalt. Ihm sei noch mindestens ein weiterer Fall einer gestürzten Frau bekannt. Klingeberg konterte: „Die können sie namentlich gar nicht benennen.“ Hartmann berief sich auf einen Artikel in der Verdener Aller-Zeitung. „Das ist das, was vom Hörensagen gemacht wird“, behauptete Klingeberg.

Der Taxifahrer wartete draußen als Zeuge. Ihn zu hören, darauf schien der Anwalt der Stadt nicht erpicht zu sein. So kam es zum Vergleich, der aber noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Die Klägerin stimmte zu, wenn auch ursprünglich 4 000 Euro Schmerzensgeld angepeilt worden waren. Dies stufte die Richterin allerdings als deutlich zu hoch ein.