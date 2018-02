„Magie – mit Stil, Charme und Methode“ von Nicolai Friedrich

Verden - „Magie – mit Stil, Charme und Methode“ hatte der hessische Magier Nicolai Friedrich bereits im Vorfeld seiner gleichnamigen Show in der Verdener Stadthalle versprochen – und Wort gehalten.

In zweieinhalb Stunden ließ Friedrich so viel an scheinbar Unmöglichem geschehen, ließ ein Tischchen über die Bühne schweben, verriet Gedanken oder mixte nur mit Wasser die exotischsten Cocktails. Am Ende der Show, die dem Publikum vermutlich noch länger in Erinnerung bleiben wird, gab es stehenden Applaus und begeistere Pfiffe und Fußgetrampel für den Künstler.

Erst ungläubiges Staunen, dann völlige Ratlosigkeit. Gerade hatte das Publikum in der Verdener Stadthalle noch mit Argusaugen auf die Bühne geblickt, dabei den Magier, vor allem dessen Hände oder sonst ein womöglich verräterisches Utensil fest im Visier, da herrschte schon Sekunden später allgemeine Verunsicherung. Friedrich hatte den zwölfjährigen Ben zu sich auf die Bühne geholt, ihn auf Fantasiereise geschickt und dann in einer Fühlbox materielle Dinge ertasten lassen. Doch, Tadaa! Anstelle des von Ben vermuteten Schwamms zog Friedrich einen Stein hervor und der zuvor von dem Jungen ertastete Teelöffel entpuppte sich als große Suppenkelle.

Keine Kaninchen in Zylindern

„Das gibt es doch nicht!“, sprachen die Blicke der Zuschauer Bände. In der Tat. Wie konnte das sein? Auf der Bühne wurde weder eine Jungfrau zersägt noch ein Kaninchen aus einem Zylinder gezaubert. Einzig der schwebende Teetisch („das Resultat meiner Abschluss-Prüfung bei Hogwarts“), ein aus welken Blättern erstarkter Blumenstrauß oder ein leise dahin gemurmeltes „Abrakadabra“ erinnerten an diesem Abend noch an das, was in den Shows früherer Zaubergenerationen üblich gewesen war. So demonstrierte Friedrich mit Sandra und Maximilian aus dem Publikum, dass es möglich ist, aus einem Berg von Puzzleteilen exakt das herauszufischen, das zum Lächeln der Mona Lisa fehlt, während drei weitere Teile exakt in die Lücken in einem Puzzle nach einem Motiv von Michelangelo passten.

+ Auch ein Tisch schwebte während der Show.

Mit Sigrid verbachte er ein mentales Rendezvous und mit Günther und Viktoria wurde eine Art Gedanken-scrabble gespielt. Doch wie funktionierte all das? Wie schaffte es Friedrich, beispielsweise aus der ihm von Günther genannten Zahl ein hieb- und stichfestes Sudoku aufzuzeichnen? Auch die von ihm ausgedachten Lottozahlen, die fest verschlossen in einem durchsichtigen Kistchen ruhten, waren absolut identisch mit denen aus den Zuschauerreihen vorgeschlagenen Ziffern.

Wie das funktionierte? „Es geht leider nur auf der Bühne“, bedauerte der mit einschlägigen Preisen überhäufte Magier und gab zu, dass er die richtigen Lottozahlen leider nicht vorhersagen könne. Zum Trost bekam das Publikum aber Wunsch-Getränke serviert: Piña Colada, Sex on the Beach, Jägermeister, Champagner und sogar Kakao, heißer Kaffee sowie eine Maß Bier für den Meister selbst – alles aus einem kleinen Shaker geschüttelt und von Renate assistiert. Schließlich hatte Friedrich seine Kandidaten ausschließlich durch das Werfen von Friktionsscheiben oder sonstigen Wurfgeschossen ausgewählt.

Geballte Gedankenkraft

„Es hat keinen Sinn. Ich komme einfach nicht hinter die Tricks“, gab sich ein Herr in Reihe sieben geschlagen und starrte dabei wie gebannt auf die Fotografie von Nicole, die Friedrich in einen von zehn Briefumschlägen verschwinden ließ. Dann folgte sein Befehl, acht davon zu zerreißen und Nicole musste unter den verbliebenen zwei, scheinbar mental durch Friedrich gelenkt, den richtigen Umschlag herausfinden. Und als am Ende der Show allein durch die motivierte geballte Gedankenkraft des Publikums der schwere gläserne Krug in Ulfs Hand zersprang, hat das vermutlich niemand mehr wirklich verwundert.

