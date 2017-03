Schlimmer Verdacht: Karpfen aus dem Gartenteich ausgesetzt

Verden - Auf der Versammlung der Sportfischer Verden wurden erstmalig in der Vereinsgeschichte drei Mitglieder für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Dies waren Wilhelm Schmidt, Helmut Seemann und Karl-Heinz Weber, die vom Vorsitzenden Wolfgang Kracht zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Wie viele Fische die Jubilare in diesen sehr langen 70 Jahren aus dem Wasser gezogen haben, wollten die drei Petrijünger allerdings nicht verraten.

Außerdem begrüßte Kracht die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Verden, Anja König, und den Vorsitzenden der Kreisjägerschaft, Jürgen Luttmann. Über 100 Mitglieder und Jungangler des Vereins waren erschienen, um die Berichte des Vorstandes zu verfolgen.

Anja König erklärte in ihrem Grußwort, dass vielen Bürgern gar nicht bekannt sei, dass der Deutsche Angelfischer-Verband der größte Naturschutzverband in Deutschland ist. Die Bedeutung der Sportfischerei sollte weiteren Bürgern bewusst werden, schließlich leisteten die Angler als zuverlässiger Ansprechpartner von Stadt und Landkreis für Naturschutz und Umwelt einen großen Beitrag für die Gesellschaft. Dabei hob König die konstruktive Mitarbeit des Vereins im Zusammenhang mit der Unterschutzstellung der Allerniederung hervor. Auch die jährliche Aktion „Saubere Ufer“ wurde als ein wertvoller Beitrag zur Pflege der Natur lobend erwähnt, da die Angler selbstlos den Müll anderer unachtsamer Zeitgenossen wegräumen würden.

Wolfgang Kracht berichtete über die Vorstandsarbeit, die vom Einsatz für den eigenen Verein, in der Pachtgemeinschaft, der Fischereigenossenschaft und von verschiedenen Projektgruppen, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe für den Intscheder Hafen, geprägt sei. Ende 2016 konnte der Pachtvertrag für den Eystruper Marschsee vorzeitig für weitere zwölf Jahre verlängert werden. Auch im Jahr 2016 wurden wieder zwei gut besuchte Vorbereitungslehrgänge für die Fischereiprüfung angeboten.

Nahezu alle Absolventen konnten als neue Mitglieder für den Verein gewonnen werden. Daraus ergab sich ein weiterer Mitgliederzuwachs auf nunmehr 1 541 Sportfischer.

Der erste Gewässerwart Michael Weisenfels teilte den Mitgliedern mit, dass der Aal auch weiterhin der Sorgenfisch bleibe. Die Anzahl der Fänge sei bei steigendem Gewicht der gefangenen Aale nochmals zurückgegangen. Dabei betrage die Anzahl der gefangenen Aale nur einen Bruchteil jener Menge, die der Verein zur Erhaltung der Art regelmäßig in den Vereinsgewässern aussetze.

Überraschend ist der regelmäßige Fang von nicht heimischen, bis zu drei Kilo schweren Graskarpfen, die sich in den Vereinsgewässern mangels geeigneter Wassertemperatur eigentlich nicht selbstständig reproduzieren könnten und schon seit vielen Jahren nicht mehr in die Vereinsgewässer ausgebracht würden. Es bestehe der Verdacht, dass Eigentümer von Gartenteichen solche Fische im Zoohandel erwerben, dann aber schnell merken, dass diese Art für den Gartenteich zu groß werde und sie dann in Vereinsgewässer umsetzen. „Dies muss unbedingt unterbleiben“, bemerkte Weisenfels.

Weiterhin sollen auch 2017 Lachse und Meerforellen in den Zuflüssen von Aller und Weser ausgesetzt werden, um diese ehemals heimischen, zwischenzeitlich aber ganz verschwundenen Fischarten wieder anzusiedeln. Der Besatz werde mit extrem jungen Fischen erfolgen, da diese noch auf das Gewässer geprägt werden könnten, so dass sie nach der zwischenzeitlichen Abwanderung in die Nordsee ihre Kinderstube als Laichgewässer wiederfinden könnten.

Die einstimmigen Wahlen ergaben folgende Vorstandsmitglieder: zweiter Vorsitzender Dr. Rainer Becker, erster Schriftführer Markus Sander, zweiter Schriftführer Tristan Sander, zweiter Gewässerwart Jochen Holste, Torben und Lea Kasparak als Sportwart sowie der zweite Beisitzer Sven Köhler. Bernd Hundertmark wurde zum ersten Jugendwart befördert. J lee